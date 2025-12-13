Cette TV LG OLED 42 pouces certifiée “Perfect Black” passe à 810 euros au lieu de 999 euros ce week-end seulement !

La Fnac casse les prix sur les TV haut de gamme : profitez de 10% de remise supplémentaire sur une sélection de modèles ce week-end. L'offre phare : cette TV LG OLED Evo de 106cm à 810€ jusqu'à dimanche !

C'est le moment ou jamais : la Fnac balance une remise de 10% supplémentaire au panier sur une sélection de téléviseurs LG, Philips et TCL dès 899 euros d'achat. Et attention, cette promo ne dure que jusqu'à dimanche 14 décembre inclus.

L'occasion parfaite de craquer pour la LG OLED Evo OLED42C5 de 106 cm (modèle 2025) qui passe à 810,21 euros au lieu de 999 euros.

Si vous cherchez un TV OLED compact avec une qualité d'image de dingue et des fonctionnalités gaming de pointe, vous êtes au bon endroit.

Un OLED certifié “Perfect Black” avec IA intégrée

Ce LG OLED42C5 fait partie de la gamme premium OLED evo 2025, et ça se voit direct. Déjà, il est certifié “Perfect Black” par UL, ce qui veut dire que le noir affiché est absolu grâce aux millions de pixels auto-émissifs qui s'éteignent complètement quand il faut. Résultat ? Des contrastes infinis et des couleurs qui claquent, de jour comme de nuit. Ajoutez à ça la certification 100% de fidélité des couleurs par Intertek, et vous avez un écran qui restitue exactement ce que le réalisateur ou le game designer a voulu créer.

Le processeur a9 AI 4K Gen8 développé par LG fait tout le boulot en arrière-plan : il optimise l'image et le son en temps réel grâce à l'intelligence artificielle, et il est assez costaud pour gérer une interface webOS 25 ultra fluide. Vous commandez tout à la voix avec la télécommande AI Magic Remote, et vous accédez à toutes vos applis de streaming (Netflix, Disney+, Prime Video…) directement depuis l'interface. Bonus : + de 150 chaînes gratuites incluses via LG Channels.

Côté gaming, c'est du sérieux : certification Nvidia G-Sync et AMD FreeSync jusqu'à 144Hz, compatibilité HDMI 2.1, VRR, ALLM, et un temps de réponse ultra rapide de 0,1 ms. Que vous soyez sur PS5, Xbox ou PC, vous profitez de mouvements ultra fluides sans saccade ni flou. Et avec le tableau de bord de jeu intégré, vous ajustez vos réglages en un clic selon le type de jeu.

À 810 euros, ce LG OLED Evo 42 pouces est une vraie pépite pour les cinéphiles comme pour les gamers. Noir parfait, couleurs fidèles, IA embarquée et compatibilité gaming 144Hz : tout y est. Mais attention, l'offre expire dimanche, alors il ne faut pas traîner !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.