Samsung S90F 2025 : l’excellente TV OLED passe à prix cassé avec ce code, mais il va falloir faire vite !

À l’approche des fêtes de fin d’année, Samsung barde de nombreux produits high-tech sur son site officiel. Pourquoi ne pas en profiter pour vous offrir la récente TV S90F 2025 à prix réduit ? Ce modèle est éligible à l’offre des 10€ de remise immédiate tous les 100€ d’achats. Avec le code HIVER10, elle chute à 1080 € sachant qu’elle est sortie cette année à 1 990 €. Attention, l’offre expire bientôt !

Les télévisons récentes dotées des dernières technologies sont généralement hors de prix. Heureusement, grâce aux promotions, vous pouvez vous équiper à prix cassé. Sortie cette année au prix de 1 990 € dans sa version de 55 pouces, la Samsung S90F a vu son prix chuter au fil des mois pour arriver à 1 190 €. Et ce week-end seulement, du vendredi 12 décembre au dimanche 14 décembre 2025 à 23h59, vous pouvez vous l’offrir à un prix encore plus bas.

En renseignant le code HIVER10 dans votre panier, vous bénéficiez de 10€ de remise immédiate tous les 100€ d’achat. L’excellente TV chute donc à 1080 €. À noter : code promotionnel est valable sur différents produits vendus sur le site officiel de Samsung et vous permet d’avoir une belle chute de prix qui peut atteindre les 300€ de remise immédiate. Il est à usage unique, cumulable avec les produits offerts mais pas avec d'autres codes promotionnels.

Si la version de 55 pouces est trop grande pour vous et que vous préférez un modèle plus petit mais aussi moins cher, la Samsung S90F 2025 de 48 pouces est aussi en promotion avec une baisse de prix immédiate de 300 €. Elle est actuellement affichée à 890 €.

Quelles sont les caractéristiques de la TV Samsung AI OLED 4K S90F 2025 ?

Avec son design haut de gamme, la TV Samsung S90F 2025 ne laisse pas indifférent. Elle dispose de bords quasiment invisibles et d’un écran d’une finesse bluffante.

Sous le capot, on retrouve une puissante puce NQ4 AI Gen3 et de la technologie 4K AI Upscaling Pro. Grâce à l’aide de l’IA, les contenus HD passent en 4K avec des images riches et détaillées.

L’écran OLED HDR+ vous offre par ailleurs la possibilité de profiter de vidéos lumineuses et contrastées. Même les scènes sombres restent parfaitement visibles avec des couleurs éclatantes. L’intelligence artificielle transforme aussi les contenus SDR en version HDR pour un rendu plus profond, précis et réaliste. La technologie AI Motion Enhancer Pro permet d’avoir des scènes avec des mouvements fluides.

Avec son taux de rafraîchissement de 144 Hz en mode gaming, cette TV est parfaitement adaptée pour des jeux exigeants. La technologie FreeSync Premium Pro garantie d’ailleurs une latence imperceptible avec les consoles nouvelle génération.

Enfin, les technologies Dolby Atmos et Q-Symphony vous offrent une expérience sonore de haut niveau, particulièrement immersif. Les haut-parleurs du téléviseur se synchronisent avec ceux des barres Q-Series pour un rendu puissant.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test de la TV Samsung S90F ici.