Vous avez l’impression que vos émojis Gboard sont devenus énormes ? Ne changez pas de lunettes : c’est la faute de Google et ça pourrait encore évoluer

Google a apporté un changement mineur dans Gboard, mais il n’est pas passé inaperçu et, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas fait l’unanimité. Les utilisateurs se plaignent de voir leurs émojis devenus énormes et menacent même d’arrêter d’utiliser le clavier. Mais à quoi cette modification est-elle due ?

Il existe deux catégories parmi les changements subtils opérés par les géants de la tech au sein de leurs applications. La première recense ceux qui ne se remarquent presque pas, malgré l’habitude, et qui sont probablement le signe d’une parfaite intégration dans leur environnement. Quant à la seconde, elle regroupe les ajustements qui ne passent pas inaperçus auprès des utilisateurs. Déçus ou frustrés, ils critiquent la décision de modifier des éléments qui, selon eux, n’avaient absolument pas besoin de l’être et réclament réparation.

Le nouveau thème noir profond pour le mode sombre fait partie de la première catégorie. Quant à la modification secrète de la taille des émojis dans Gboard, elle fait définitivement partie de la seconde. Bien que mineur, les utilisateurs déplorent ce changement inattendu et expriment leur mécontentement, parfois même à l’aide de mots fleuris. Mais à quoi est-il dû ?

Si vous trouvez vos émojis anormalement gros dans Gboard, c’est normal et ça pourrait encore changer

En parcourant des publications à ce sujet postées sur les Subreddit dédié à Gboard ou aux Google Pixel, on se rend compte que ce changement est loin de faire l’unanimité. On peut y lire : « Pourquoi mes émojis sont-ils putain de géants ? », « C’est super chiant, je préférerais revenir au niveau de zoom précédent », « Je vais devoir utiliser un autre clavier parce que c’est insupportable ». Mais aussi : « Encore une mise à jour de merde que personne n’a demandée ? »

Si les internautes ont l’impression que leurs émojis sont soudainement devenus gigantesques, c’est parce que Google a discrètement modifié le sélecteur d’émojis : ils l’ont amputé d’une rangée, le faisant passer de 9 à 8 colonnes.

Ce changement a été introduit par un flag ajouté à Gboard par Google à la mi-octobre d’après nos confrères d’Android Authority. Baptisé emoji_picker_columns, il s’agit d’un paramètre activable dans le code qui permet à la firme de Mountain View d’ajuster le nombre de colonnes d’émojis sans avoir à déployer une mise à jour complète de l’application. S’il est aujourd’hui réglé sur 8 colonnes, en fonction de ses besoins, Google pourrait encore modifier ce paramètre à l’avenir.