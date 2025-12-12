Star Wars n’a rien inventé : comme Tatooine, cette exoplanète avec deux soleils défie les lois cosmiques

Une équipe de chercheurs a découvert, dans des données vieilles de 10 ans, l’existence d’une planète exceptionnelle : à l’image de Tatooine dans Star Wars, elle fait partie d’un système stellaire binaire. C’est rarissime. Elle constitue ainsi une opportunité unique pour mieux élucider les mystères cosmiques.

L’une des règles primordiales lorsque l’on fait un escape game est de toujours vérifier après ses coéquipiers. Non pas par manque de confiance, mais parce que tout le monde est susceptible de passer à côté de quelque chose. Il semble que ce soit la même chose en astronomie. Quelque part, ce n’est pas étonnant : l’Univers regorge d’énigmes à élucider, on pourrait ainsi l’envisager comme un escape game astronomique.

Quoi qu’il en soit, c’est en fouillant dans des données d’archives recueillies par le télescope Gemini South et son instrument Gemini Planet Imager (GPI) il y a près de dix ans que des astronomes ont fait une trouvaille stupéfiante : une planète qui n’avait jusque-là jamais été repérée, alors qu’elle apparaissait déjà sur des images de 2016. Et ce n’est pas n’importe quelle planète : à l’image de Tatooine dans Star Wars, elle orbite autour de deux étoiles en même temps, ce qui est rarissime.

Lire aussi – Tatooine de Star Wars existe vraiment ! Ces trois exoplanètes aux multiples records connaîtraient des doubles couchers de Soleil

Des astronomes ont découvert une nouvelle Tatooine dans des données vieilles de 10 ans

Sur toute sa période d’activité (2014-2022), le GPI a observé plus de 500 étoiles. C’est en analysant ses données entre 2016 et 2019 et en les comparant avec celles de l’observatoire W.M. Keck que Nathalie Jones du CIERA a détecté un objet suspect qui semblait suivre le mouvement d’une étoile et qu’elle a pu déterminer qu’il s’agissait d’une planète.

Située à 446 années-lumière de la Terre, cette fameuse planète a été baptisée HD 143811 AB b puisqu’elle orbite autour des étoiles HD 143811 A et HD 143811 B du système HD 143811 AB. Ce qui la rend si spéciale aux yeux des chercheurs, c’est qu’elle est l’exoplanète qui orbite plus près de ses deux étoiles parentes que n’importe quelle autre planète jamais observée dans un système binaire.

Or, parmi les 6 000 exoplanètes connues, rares sont celles qui font partie d’un système stellaire binaire. Et parmi celles-ci, plus rares encore sont celles qui ont été imagées directement. HD 143811 AB b représente donc une rare occasion d’étudier un système aussi exceptionnel et de glaner des indices sur le processus de formation planétaire.

L’observation de cette planète est riche d’enseignements, mais un mystère demeure

Mais concernant HD 143811 AB b elle-même, plusieurs découvertes fascinantes ont été faites, comme le soulignent nos confrères de Space.com qui relaient l’étude récemment publiée dans The Astrophysical Journal Letters :

C’est une planète géante : elle fait six fois la taille de Jupiter.

Elle est âgée d’environ 13 millions d’années ce qui est, à l’échelle cosmique, extrêmement jeune : c’est à peine 50 millions d’années après l’extinction des dinosaures.

ce qui est, à l’échelle cosmique, extrêmement jeune : c’est à peine 50 millions d’années après l’extinction des dinosaures. Elle est six fois plus proche de ses étoiles compagnons que n’importe quelle exoplanète de système binaire jamais observée.

Et malgré cela, elle met 300 ans terrestres à faire un tour complet autour d’elles.

autour d’elles. Quant aux étoiles : elles sont elles aussi très proches et tournent l’une autour de l’autre en seulement 18 jours.

Lire aussi – Un chewing-gum et des sucres cosmiques ont été découverts sur l’astéroïde Bennu : cette découverte stupéfiante encourage la quête de la vie extraterrestre

Un mystère demeure toujours cependant : comment une planète aussi particulière a-t-elle pu se former dans un système binaire aussi resserré ? Les données sont encore trop lacunaires pour le résoudre, c’est pourquoi les scientifiques espèrent pouvoir poursuivre l’observation du système HD 143811 AB, en se concentrant notamment sur l’orbite de la planète et celle de ses deux étoiles, mais également sur leurs interactions. Jones compte également continuer d’arpenter les archives, à la quête d’autres planètes oubliées.