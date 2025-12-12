Android : il sera bientôt beaucoup plus facile de naviguer à travers les paramètres, vous ne devinerez jamais comment

Google est en train de retravailler le fonctionnement des paramètres d'Android pour faciliter la vie des utilisateurs. Et comme on pouvait s'y attendre, la firme compte appliquer exactement la même stratégie pour absolument tous ses autres services.

Fouiller les paramètres de son smartphone à la recherche de l'option qui viendra enfin corriger notre problème, c'est souvent tout une aventure. Il faut déjà savoir où chercher, ce qui n'est pas toujours une mince affaire, avant de déchiffrer des options qui manquent souvent de clarté, bref : on se résout généralement à effectuer une rapide recherche sur Internet, dans l'espoir de trouver un quelqu'un ayant rencontré exactement le même souci et qui, miracle, aurait trouvé une solution.

Mais bientôt, toute cette expérience pourrait faire partie du passé. Nos confrères d'Android Authority ont en effet repéré un changement de taille apportée par la dernière version bêta des Google Play Services. En se rendant dans le menu de gestion du compte Google, ces derniers sont en effet tombés sur un chatbot et en lieu et place des paramètres habituels. L'interface affiche déjà des exemples de questions à poser, telles que “Ai-je besoin de modifier mon mot de passe ?”, ou encore “Quel est mon adresse mail de récupération ?”

Google a trouvé la solution pour simplifier ses paramètres, et vous savez déjà laquelle

Vous l'aurez compris, Google a trouvé un nouveau recoin d'Android où intégrer Gemini pour simplifier la vie de ses utilisateurs. Ces derniers pourront avoir recours à l'IA pour lui poser directement les questions qui les turlupinent. Plutôt que de passer des heures à fouiller des sous-menu à la recherche du paramètre qui nous intéresse, il suffira d'expliquer à Gemini ce que l'on souhaite faire avec son compte Google pour que celui-ci fournisse une solution rapidement.

La fonctionnalité n'est pas encore disponible pour le grand public et semble limitée à la section du compte Google pour le moment. Mais difficile d'imaginer la firme de Mountain View se contenter de cet espace pour déployer un Gemini capable d'aider à fouiller ses paramètres. Un dispositif similaire existant déjà sur Google Home, nous ne serions pas surpris de le voir généralisé d'ici quelques mises à jour d'Android.

