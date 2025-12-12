Disney déclare la guerre à Google : Gemini est accusé de violer ses droits d’auteur en générant des images exploitant ses personnages cultes

Alors que Disney vient de signer un accord avec OpenAI autorisant Sora et ChatGPT à générer des images mettant en scène ses personnages sous licence, l’entreprise à qui l’on doit Mickey Mouse s’attaque à un autre géant de la tech : elle accuse Google de violer massivement ses droits d’auteur avec Gemini.

Désormais, les intelligences artificielles génératives d’images ou de vidéos ont la capacité de recréer en seulement quelques secondes et de manière impressionnante des personnalités ou des personnages et de les mettre en scène au gré des envies des utilisateurs. Fatalement, les ayants droit ne voient pas cela d’un très bon œil.

Les polémiques liées à la violation du droit d’auteur ne sont cependant pas l’apanage d’OpenAI et de Sora 2 – qui a dû rectifier le tir en bloquant finalement par défaut la création de contenus impliquant des personnages protégés. Une autre entreprise en fait également les frais : Google. La firme de Mountain View aurait reçu une mise en demeure de Disney, qui l’accuse d’enfreindre massivement ses droits d’auteur.

Disney accuse Google de violer massivement ses droits d’auteur avec Gemini

Disney ferait-il du favoritisme ? Probablement, mais il a un prix. L’entreprise vient d’annoncer un accord de licence avec OpenAI : en échange d’une participation d’un milliard de dollars dans OpenAI, Disney autorise ChatGPT et Sora à générer des images et des vidéos mettant en scène ses personnages cultes et Disney+ pourrait même accueillir des contenus produits par Sora.

Mais il y a une autre entreprise à laquelle Disney n’a pas accordé cette permission, et c’est Google. Le géant des médias compte bien l’empêcher de s’arroger ce droit. C’est à la suite de plusieurs discussions informelles infructueuses qu’il aurait décidé d’envoyer une lettre de mise en demeure à la firme de Mountain View.

Le média Variety aurait eu accès à ce document et il rapporte que les avocats de Disney somment Google de prendre des dispositions afin d’empêcher l’apparition de ses personnages protégés issus de ses licences, et notamment des franchises Pixar, Star Wars et Marvel.

Si ChatGPT bloque la création d’images mettant en scène des personnages sous copyright, Gemini de Google peut quant à lui générer des contenus avec Mickey ou Dark Vador – à condition que cela reste conforme aux politiques de la plateforme en vigueur.

Selon nos confrères d’Android Authority, une telle lettre ne crée pas d’obligation légale immédiate. Toutefois, elle fait office d’avertissement officiel pouvant constituer une preuve dans une éventuelle future action en justice. Sollicité par nos confrères, Google n’a pas répondu aux demandes de commentaire. Ce n’est pas la première fois que Disney engage une action contre un géant de l’IA : Midjourney, Meta et Character.AI avaient déjà fait l’objet d’accusations similaires.