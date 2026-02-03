Ne ratez rien du Tournoi des 6 Nations : dates, chaînes et matchs du XV de France

Le Tournoi des 6 Nations démarre le jeudi 5 février 2026 avec le duel entre la France et l'Irlande qui pourrait déjà être décisif. Où et quand regarder les grandes affiches du tournoi ? On fait le point.

Tournoi des 6 Nations

Une fois n’est pas coutume, le match d’ouverture de l’édition 2026 du Tournoi des 6 Nations se tiendra un jeudi au lieu d’un week-end. Le début des JO de Milan a bousculé le calendrier habituel. La France, tenante du titre, accueillera donc l’Irlande au Stade de France le 5 février 2026.

Favoris de la compétition, les Bleus n’ont pas le droit à l’erreur et se doivent de réussir ce test d’entrée dont l’issue sera déterminante pour la suite de la compétition. La bonne nouvelle, c’est que le XV de France affrontera trois de ses principaux challengers à domicile. Après l’Irlande et l’Italie, l’Angleterre se déplacera au Stade de France, lors de la dernière journée, le samedi 14 mars 2026. Ce match s’annonce comme une véritable finale.

Tournoi des 6 Nations : où et quand regarder les matchs ?

Pour la première fois, France 2 ne sera pas le diffuseur exclusif du Tournoi des 6 Nations en France. Les droits de diffusion ont été remis en jeu pour les 4 prochaines éditions. Et si France Télévisions a bien remporté les droits jusqu’en 2029, les contraintes budgétaires l’ont poussé à sous-licencier une partie de la diffusion à TF1.

  • France Télévisions diffusera donc au total 6 matchs, dont les trois grandes affiches du XV de France à domicile : France – Irlande, France – Italie et France – Angleterre.
  • TF1 diffusera 9 matchs, dont les 2 rencontres du XV de France à l’extérieur : Pays de Galles – France et Écosse – France.

Tous les matchs du XV de France :

  • Jeudi 5 février  : France – Irlande (dès 21h10 sur France 2).
  • Dimanche 15 février : Pays de Galles – France (dès 16h10 sur TF1).
  • Dimanche 22 février : France – Italie (dès 16h10 sur France 2).
  • Samedi 7 mars : Écosse – France (dès 15h10 sur TF1).
  • Samedi 14 mars : France – Angleterre (dès 21h10 sur France 2).

Si vous êtes en déplacement à l’étranger, France 2 et TF1 sont bloqués pour des raisons de droits de diffusion. C'est une situation frustrante qu'il est possible d'éviter avec un VPN, en vous connectant à un serveur français.

NordVPN dispose notamment de plus de 300 serveurs à Paris et à Marseille, avec de bons débits pour regarder les matchs en streaming sans ralentissements.

 


