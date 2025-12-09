Fairphone lance une nouvelle version du Fairbuds XL, son casque audio « écolo »

Deux ans et demi après le Fairbuds XL, Fairphone revient avec un nouveau casque audio, le… Fairbuds XL ! Au menu de ce nouveau casque circumoral, de nouveaux matériaux et de nouveaux transducteurs pour améliorer le confort et l’expérience audio. Le tout pour un prix qui ne change pas. Et il y a même une belle surprise pour tous les propriétaires de la première version.

Fairphone est une marque qui ne réfléchit pas de la même façon que toutes les autres. Quand les autres marques développent leurs produits pour être solides, beaux et puissants, la philosophie de Fairphone, jusque très récemment, était presque inversée : oui, le smartphone est solide, mais il est surtout facile à réparer. Même par l’utilisateur. En 2025, un vent de modernité a soufflé sous la marque : le Fairphone 6, que nous avons testé cet été, est non seulement réparable, mais aussi plus mignon, plus complet et plus puissant.

De l’aveu de Fairphone, que nous avons rencontré à l’occasion du lancement du Fairphone 6 : « être réparable est dans notre ADN, mais il faut aussi s’adapter aux désirs des consommateurs ». Ce renouveau touchera-t-il aussi les autres gammes de produits de Fairphone ? La réponse semble être oui. Aujourd’hui, la marque dévoile un nouveau casque audio circumoral. Deux ans et demi après le Fairbuds XL, voici le Fairbuds XL « 2025 ». Et force est de constater qu’il profite du même vent de modernité.

Fairphone modernise son casque audio, le Fairbuds XL

Il y a deux changements importants dans la nouvelle version du Fairbuds XL. Le premier concerne l’audio : Fairphone a changé les transducteurs. La taille reste la même, 40 mm. Mais Fairphone intègre ici des aimants en néodyme N52, lesquels offrent un son plus percutant, des notes plus précises et des basses plus intenses. En outre, ce néodyme est plus léger. En outre, ce nouveau transducteur utilise une membrane en papier, un matériau plus rigide et plus léger, qui devrait améliorer la précision et la présence des aigus et de certains types de médium.

Le deuxième changement important concerne les matériaux. Fairphone abandonne ici le similicuir et adopte deux tissus différents : un tissu en maille au niveau l’arceau, afin de faciliter la respiration de la peau, et un tissu de type « Birdseye » (avec des microreliefs) plus doux pour les coussinets. Le but est de rendre le port plus confortable lors de longues sessions. Le poids ne change pas : 330 grammes. De même pour la certification IP54 contre la pluie fine et la poussière. Et le casque peut se plier pour faciliter son transport.

Le Fairbuds XL de 2023 profite aussi d'une belle surprise

Pour le reste, le Fairbuds XL 2025 conserve tous les atouts de son prédécesseur : réduction de bruit active, connexion Bluetooth 5.1, six micros pour l’ANC et les appels, compatible SBC, AAC et aptX HD, connexion filaire active par câble USB-C, connexion multipoints jusqu’à deux appareils, batterie 800 mAh (autonomie de 30 heures sans ANC). Le prix ne diffère pas non plus : 249 euros. Le bilan nous semble donc être bon : plus de précision dans le son, plus de confort pour l’utilisateur, sans hausse de prix et toujours avec la même promesse de réparabilité. Promesse étendue, puisque la garantie passe de 2 à 3 ans.

Voilà donc de bonnes nouvelles. Et il y en a une autre. Elle concerne les propriétaires du premier Fairbuds XL. Les nouveaux transducteurs, qui sont la principale nouveauté de cette mouture 2025, sont adaptables à la version 2023. Pour ce faire, rien de plus simple : il suffit d’acheter les deux pièces détachées sur le site de Fairphone, de démonter les anciens transducteurs avec le kit fourni et d’installer les nouveaux. Et voilà ! Coût de l’opération : 110 euros environ. C’est un peu cher, mais c’est largement moins onéreux que de payer un nouveau casque. Si vous êtes intéressé, le casque est disponible dès à présent.