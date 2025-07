Deux ans après le Fairphone 5, son successeur a été officialisé par la marque néerlandaise. Un successeur qui se veut être plus en phase avec les attentes des utilisateurs, sans pour autant trahir ses engagements environnementaux et écologiques. Le Fairphone 6 se veut donc être plus moderne, plus complet et toujours aussi facile à réparer. Mais est-ce un bon smartphone pour autant ? Réponse.

Fairphone a toujours été une marque à part, mue par la volonté de changer les autres, petit à petit. Choisir des sources d’approvisionnement respectueuses de l’environnement pour les matières premières et l’énergie. Changer la façon dont les produits électroniques sont conçus, facilitant la réparabilité et la durabilité. Et changer la durée du cycle de vie des produits, impliquant les fournisseurs de pièces détachées et les utilisateurs. Fairphone est une entreprise de conviction depuis le début.

Cependant, certaines convictions sont difficiles à assumer. Surtout sur un marché aussi dynamique et concurrentiel que la téléphonie mobile. Allonger la durée de vie d’un produit, cela a un coût. Signer avec des partenaires qui choisissent des sources d’approvisionnement éco-responsable, cela a un coût. Et choisir d’allonger la durée de vie de ses produits sur deux ans, alors que la concurrence, moins soucieuse de l’écologie, renouvèle tout ou partie de son catalogue tous les six mois, cela a un coût. Un coût qui se concrétise par un prix au-dessus des normes du marché.

Quand le Fairphone 5 est sorti en 2023, nous avons constaté les conséquences de ce coût : des technologies pas toujours adaptées et un prix de vente élevé compte tenu de la proposition. Deux ans plus tard, aidée par la réglementation européenne sur la durabilité des produits électroniques, le « nouveau Fairphone » (aka Fairphone 6) est officiel. Et il est, sur le papier, non seulement respectueux de l'environnement. Mais il est aussi plus en phase avec son marché. A l’occasion de son lancement, nous avons publié une prise en main du Fairphone 6. Mais celle-ci ne répondait pas à toutes nos questions. Il est temps de le faire.

Le prix public conseillé du Fairphone 6 est de 599 euros. Il est donc 100 euros moins élevé que celui du Fairphone 5. Il n’existe qu’une seule configuration avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Comme les Fairphone précédents, ce modèle propose un port microSDXC pour étendre l’espace interne du téléphone sans pour autant se ruiner.

A 599 euros, le Fairphone 6 se positionne à de nombreux smartphones offrant une expérience très équilibrée. Les derniers Galaxy A de Samsung. Des Reno chez Oppo. Le Honor 400. Des Poco chez Xiaomi. La série 14 chez Realme. Le Edge 60 chez Motorola. Le Nord 5 chez OnePlus. Sans oublier les RedMagic 10s Pro pour le gamers.

Le Fairphone 6 se décline en trois versions : blanche, verte (la plus sympa) et noire (celle que nous avons reçu en test). Dans la boîte, il n’y a aucun accessoire, hormis la documentation sur la garantie et l’outil pour ouvrir le tiroir de la carte SIM. Sur le site de Fairphone, vous retrouvez les pièces détachées et les éléments interchangeables de la coque (que vous pouvez retrouver ci-dessus).

Design et interface

Démarrons ce test avec le design du téléphone. L’aspect esthétique du Fairphone 6 n’est pas si différent du Fairphone 5. Vous retrouvez une coque en polycarbonate et un écran de taille moyenne en façade, toujours affublé d’un poinçon et protégé d’un verre minéral signé Corning. Vous retrouvez une organisation triangulaire pour les éléments photographiques. Des éléments qui dépassent très peu du dos du téléphone, permettant au Fairphone d’être pratiquement à plat quand il est posé. Voilà pour les éléments communs.

Pour le reste, tout a changé. De nombreux petits détails montrent la belle évolution ergonomique du Fairphone 6. Faisons le tour. D’abord à l’arrière. La coque en polycarbonate n’est plus extractible à la main. Il faut désormais un petit tournevis pour lui permettre de glisser et de révéler la batterie amovible. Remarquez la forme concave du bas de la coque qui permet de glisser le dos plus facilement. Grâce à ce nouveau design, il est possible de remplacer cette coque arrière par une autre plus fonctionnelle : un porte carte par exemple, ou un support. Et cela en conservant la protection MIL-STD-810H et IP54.

Une fois cette coque enlevée, quelques vis et nappes supplémentaires permettent d’accéder à tous les composants qui peuvent être remplacés en cas de panne ou de casse. La finition du dos est mate et légèrement texturée. Il est doux au toucher et évite les traces de doigts. Les tranches (et le châssis) ne sont plus en aluminium, mais en polycarbonate avec la même finition qu’au dos pour une belle harmonie. Ces bords ne sont plus convexes, mais plats, comme le veulent les us et coutumes d’aujourd’hui.

Toujours sur les tranches, le bouton de mise en marche avec son lecteur d’empreinte est resté à la même place. Mais les contrôles du volume ont été déportés sur la tranche opposée et abaissés pour tomber sous l’index. A leur ancienne place, nous retrouvons un nouveau commutateur, de couleur jaune pour bien le distinguer des autres touches matérielles. Par défaut, il sert à activer les « Fairphones Moments », mais il est possible de le programmer pour tout autre chose. Derniers détails : le micro secondaire a été déplacé sur la tranche supérieure et l’emplacement pour la SIM et la microSDXC est désormais sur la tranche inférieure, comme dans tout autre téléphone.

A l’avant, nous retrouvons un écran légèrement plus compact, passant de 6,46 pouces à 6,31 pouces. Mais le téléphone perd aussi 5 mm en hauteur et 2,5 mm en largeur (pour une épaisseur identique). Les bordures autour de l’écran ont été diminuées par rapport à celles du Fairphone 5. Mais elles restent assez épaisses en comparaison d’autres smartphones du même prix. Impression renforcée par la coque en polycarbonate qui vient également protéger cette dalle contre les chutes. Le poids du Fairphone 6 a été réduit d’une vingtaine de grammes, quand même. Le verre minéral est ici du Gorilla Glass 7i, en remplacement du Gorilla Glass 5.

Une fois le smartphone allumé, nous retrouvons l’interface de Fairphone, ici sous Android 15. Cette interface est, comme tout le reste dans ce téléphone, nettoyée de tous les éléments perturbants. Aucune application en doublon. Aucun partenaire commercial. Même la suite logicielle Google n’est pas complète. C’est extrêmement agréable d’arriver sur une interface avec, par défaut, un seul écran d’accueil dépouillé de toute ingérence.

Cette interface reprend évidemment toutes les recommandations de Google en termes de navigation. Un seul volet pour les notifications et les réglages rapides. Le tiroir des applications activé par défaut. Le menu paramètre épuré et rangé de façon logique. Et Gemini Live proposé par défaut. L’IA de Google est d’ailleurs la seule fonctionnalité liée à l’intelligence artificielle dans ce téléphone, « Entourer pour chercher » étant absent. Cette simplicité permet à Fairphone de promettre 8 ans de mise à jour d’Android, ce qui est énorme.

Deux éléments ont été adaptés par Fairphone. D’abord, l’application « My Fairphone » qui trône au milieu de la barre de raccourci en bas des écrans d’accueil. My Fairphone est un étrange melting-pot entre tuto d’aide, centre d’informations, réseau social et boutique (pour les pièces détachées et les accessoires). Elle n’est pas essentielle. Mais elle peut devenir pratique en cas de problème.

Le second élément est Fairphone Moments, un environnement qui permet d’accéder à une interface simplifiée (mais personnalisable) pour des moments particuliers : vous concentrer au travail, vous couper des réseaux sociaux, vous reposer et profiter de l’instant… Le mode par défaut s’appelle Essentiels et permet d’accéder à Photos, Messages, Téléphones, Chrome et Google Maps. Mais il est possible de créer d’autres profils d’interface. Cela s’apparente à ce que propose Apple avec les modes Concentration.

Ecran, performances et batterie

Passons à l’aspect technique de ce test. En façade, vous retrouvez une dalle OLED bien différente de celle que Fairphone a utilisé pour son smartphone de 2023. Le changement de taille n’est que la partie immergée de l’iceberg. Bien d’autres modifications ont été apportées, que ce soit sur la définition, la fréquence de rafraichissement, la luminosité, etc.

Premier changement : la définition. Elle passe de 1224 x 2700 pixels à 1116 x 2484 pixels. Nous observons donc un recul de la définition légèrement plus important que celui de la taille. La résolution est donc en baisse, elle aussi, passant de 460 pixels par pouce à 432 pixels par pouce. Le changement n’est pas assez important pour être gênant. Le ratio aussi change très légèrement, passant de 19,8/9e à 20/9e.

Deuxième changement important : le taux de rafraichissement. Il passe de 90 Hz à 120 Hz, pour des animations plus fluides. Par défaut, il est fixé à 90 Hz maximum pour optimiser la batterie. Mais il est possible de le passer à 60 Hz ou 120 Hz selon vos préférences. Notez que l’écran est LTPO, ce qui n’était pas le cas précédemment. Cet ajout est particulièrement intéressant pour réduire la consommation d’énergie, le système pouvant descendre la fréquence jusqu’à 10 Hz.

Troisième changement : la luminosité. Le Fairphone affichait une luminosité HDR en pointe à 800 nits. Le Fairphone 6 monte à 1400 nits dans les mêmes conditions. A l’usage, la luminosité de l’écran est excellente : en mode manuel avec un contenu SDR, la luminosité peut monter de 740 nits à 790 nits selon les modes colorimétriques, assurant une très bonne lisibilité, même en pleine lumière.

Côté colorimétrie justement, le Fairphone 6 propose trois profils : vif, naturel et adaptatif, dernier choisissant son mode en fonction des contenus affichés. Le mode naturel est très respectueux des couleurs, malgré un blanc très légèrement jaune. Le Delta E moyen est de 1,3 seulement et la température moyenne atteint 6306° kelvins. Les deux autres modes sont plus fantaisistes avec un Delta E qui dépasse les 3 et une température moyenne à 7000° kelvins.

Pour animer le Fairphone 6, vous retrouvez à l’intérieur un nouveau SoC : le Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm, en lieu et place du QCM6490, un processeur assez puissant et durable, mais dédié aux objets connectés. Pas aux smartphones. Cette fois, Fairphone ne prend plus de risque et adopte un composant standardisé et créé pour des téléphones. Il est accompagné ici de 8 Go de RAM.

Lors de nos tests, le Snapdragon 7s Gen 3 s’est bien comporté. Ce n’est évidemment pas une plate-forme de gaming pure, même si elle est capable de faire tourner de beaux jeux avec fluidité. Nous l’avions d’ores et déjà remarqué avec les Redmi Note 14 Pro+ et Realme 14 Pro+ qui sont affublés du même SoC. Les scores obtenus sur les benchmarks sont proches de ceux d’un Honor 400 ou un Galaxy A56, par exemple. Le Snapdragon 7s Gen 3 démontre une fois encore son bel équilibre entre performance et chauffe : la température est très bien maitrisée, même durant de longs tests intensifs. La stabilité est elle aussi très correcte, avec un taux généralement supérieur à 90 %.

Les connexions réseau du Fairphone 6 ont aussi été mises à jour. Le WiFi 6E devient tri-band. Le Bluetooth passe du 5.2 au 5.4 (avec la possibilité de profiter du LE Audio et d’Auracast). Etonnamment, l’USB-C passe du 3.0 au 2.0. Mais l’impact n’est pas très important.

Pour alimenter cette plate-forme, Fairphone a choisi une batterie de 4414 mAh. Cela correspond à une augmentation de plus de 200 mAh (soit 5 %), ce qui n’est pas négligeable. Cela reste assez peu, bien évidemment. Surtout face à des smartphones chinois concurrents qui passent la barre des 5000 mAh. C’est le prix à payer pour un design qui facilite le remplacement de la batterie. Nous avons toutefois eu la bonne surprise de constater que l’autonomie réelle du Fairphone 6 n’est pas décevante.

En effet, PC Mark nous indique la batterie du smartphone peut tenir 18 heures et 29 minutes en usage standard (web, messagerie, réseaux sociaux, streaming, casual gaming). Un score que nous traduisons par un peu plus de deux jours. C’est un score très correct. Pour les gamers, le Fairphone 6 offre une autonomie de 5 heures en moyenne. Cela varie en fonction des réglages pour les jeux.

Pour recharger cette batterie, vous n’avez pas le choix : charge filaire obligatoire. Comme son prédécesseur, le Fairphone 6 est compatible charge rapide 30 watts. Ici aussi, cela parait peu face à la concurrence. La marque promet une charge à 50 % en moins de 25 minutes. Et c’est effectivement ce que nous avons expérimenté. Et, certainement pour éviter toute surcharge, nous n’avons jamais réussi à atteindre les 100 %. En une heure, nous sommes arrivés à 99 %. Et c’est resté ainsi pendant plusieurs dizaines de minutes jusqu’à ce que nous abandonnions. Voici certaines de nos mesures intermédiaires :

5 mn : 12 %

10 mn : 22 %

25 mn : 55 %

30 mn : 65 %

45 mn : 89 %

60 mn : 99 %

Pour soigner la batterie et assurer sa longévité, Fairphone propose deux fonctions basiques : la charge lente, au lieu de la charge rapide, et la charge limitée à 80 %. Android intègre logiquement une routine de charge programmée qui évite les surcharges lors des cycles effectués la nuit.

Photo, vidéo et audio

En photo, le Fairphone 6 crée aussi la différence avec son prédécesseur. Tous les modules ont été modifiés. Pas toujours dans le bon sens, mais généralement l’évolution est positive. Notamment pour le module principal. Il s’agit ici d’un Lytia 700c de Sony, un capteur récent et performant, associé ici à un objectif plus lumineux. Le module selfie voit sa définition baisser, mais sa luminosité augmente. En outre, il gagne un autofocus. Le capteur ultra grand-angle a une moins bonne définition et il est plus petit. C’est clairement le grand perdant. La caméra ToF est quant à elle conservée. Voici tous les détails :

Principal : capteur 50 MP, objectif ouvrant à f/1.6, stabilisation optique, autofocus à détection de phase

: capteur 50 MP, objectif ouvrant à f/1.6, stabilisation optique, autofocus à détection de phase Grand angle : capteur 13 MP, objectif ouvrant à f/2.2, autofocus à détection de phase

: capteur 13 MP, objectif ouvrant à f/2.2, autofocus à détection de phase Selfie : capteur 32 MP, objectif ouvrant à f/2.0, autofocus à mesure de contraste

Les résultats de nos tests sont positifs. Le capteur principal réalise de jolies photos en journée, avec de belles couleurs. Les textures sont naturelles. Le piqué est bon. Et les détails sont nombreux. Les contre-jours sont bien gérés. La mise au point est parfois un peu lente, ce qui nous étonne puisqu'un capteur ToF est présent ici. Le contraste est peut-être un peu trop prononcé pour tous les amateurs de clichés naturels. Ce problème de mise au point s'accentue évidemment la nuit avec de nombreux soucis de mise au point si le sujet bouge un tant soit peu. Notez que le mode nuit, automatisé, a un impact plutôt positif.

Le zoom numérique monte à 10x. Le zoom lossless 2x reste très correct dans de nombreuses situations, en journée ou en soirée. Il est même possible de se passer du mode “macro” et de capturer de beaux détails avec le zoom lossless. En revanche, les résultats sont moins qualitatifs au-delà de 5x en journée et au delà de 2x en soirée : du grain s'installe vite et les détails sont perdus, alors que la luminosité reste correct.

Le module ultra grand-angle se défend très bien en journée, avec une colorimétrie proche de celle du capteur principal, pour une bonne homogénéité. Les distorsions sont bien redressées. En soirée, les photos sont un peu terne et manque parfois de lumière. Heureusement, le mode nuit automatique contrebalance en partie ces soucis. Le module ultra grand-angle est en charge des macros. Celle-ci sont très bonnes, avec un bon piqué et de beaux détails en journée. En soirée, ce n'est pas toujours évident d'obtenir une photo nette.

Le mode portrait s’appuie sur une bonne mise au point et un détourage précis. Le grain de la peau est naturel. Les textures sont préservées. Et cela avec le capteur principal ou le capteur selfie. Nous notons un réglage des ISO hétérogène d'une photo à une autre, avec le risque de surexposer certains portraits, voire de changer la colorimétrie des visages.

Le mode vidéo est très correct : il profite globalement des belles qualités en photo, sur la luminosité et la colorimétrie. Le smartphone peut monter en 4K à 30 images par seconde et à 60 images par seconde en 1080p. Le zoom numérique monte à 6x et est marqué par beaucoup de bruit, même en journée. La captation du son stéréo est moyenne, car parfois assourdie : l'emplacement des micros n'est donc pas optimal. En outre, il n'est pas possible de passer du capteur principal à l'ultra grand-angle dans une même vidéo.

Côté audio, le Fairphone 6 propose une expérience sonore quelconque. Le smartphone conserve les deux haut-parleurs de son prédécesseur. Mais la qualité proposée n'est pas mémorable. Le volume sonore est très faible quand le curseur est à 50 %. Les aigus et les basses sont presque inexistants à ce niveau de puissance. Nous avons alors la tentation d’augmenter le volume. Mais le son grésille fortement quand on s’approche des 100 %. Trouver le point d’équilibre n’est pas très évident.

Si vous avez un casque audio ou des écouteurs TWS, le Fairphone 6 prend en charge, outre les habituels AAC et SBC, les codecs de Qualcomm : aptX HD et aptX Adaptive. L’aptX Lossless n’est pas supporté. Il n’y a pas d’autres codecs haute définition, comme DTS, Dolby, LHDC ou LDAC. Il n’y a pas non plus d’égaliseur pour adapter le profil sonore. C’est dommage.

Alors, on achète ?

Le Fairphone 6 est une réussite. Il ne s’agit pas du meilleur smartphone du marché. Il ne s’agit pas non plus du meilleur rapport qualité-prix. En revanche, il est le premier smartphone à la fois éco-responsable et moderne. La proposition est cohérente par rapport aux besoins des utilisateurs. Et elle est cohérente par rapport à son prix de vente. Pour la première fois, un Fairphone est capable d’intéresser tous ceux qui ont un usage standard de leur téléphone, avec un bon équilibre entre performances, endurance, photographie et durabilité. Une proposition qui n’est pas sans défauts. Mais ceux-ci ne sont pas rédhibitoires. Et ils sont occultés par la très bonne impression finale.