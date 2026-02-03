Attention à ce mail soi-disant officiel de Microsoft, c’est une arnaque très bien ficelée

Des pirates ont trouvé le moyen d'utiliser une adresse mail officielle de Microsoft pour diffuser leur arnaque en masse. Pire encore, le courriel en question ne contient aucun lien de phishing qui pourrait éveiller les soupçons. On vous explique les dessous de cette combine inquiétante.

Email phishing Google
Crédits : 123RF

En général, le premier conseil que l'on donne aux utilisateurs pour les aider à repérer les arnaques dans leurs mails est de consulter l'adresse qui leur a envoyé le message suspect. L'immense majorité du temps, les pirates tentent d'imiter une adresse officielle, sans bien sûr pouvoir la reproduire à la perfection. Mais que se passe-t-il quand l'envoyeur dispose justement d'une adresse officielle, qui plus est censée gérer un outil professionnel très important ?

C'est exactement ce qui est arrivé à plusieurs utilisateurs dernièrement. Tous rapportent avoir reçu un mail de la part de Power BI, un outil de Microsoft qui permet d'analyser diverses métriques de son entreprise. L'adresse en question est [email protected], qui reprend donc le nom de domaine de la firme de Redmond. À première vue, pas de raison de s'inquiéter donc. Sauf que le mail en question indique au destinataire que plusieurs centaines d'euros ont été débités de son compte en banque.

Sur le même sujet — Nouvelle année, nouvel emploi ? Voici comment ne pas tomber dans le piège des arnaques aux faux recrutements

Même les adresses mail officielles peuvent cacher des arnaques

Le mail prétend en effet que le compte de l'utilisateur a été utilisé pour effectuer une transaction — ce qui n'est évidemment pas le cas. Pour régulariser la situation, ce dernier doit alors appeler un numéro de téléphone pour supposément contacter un employé de Microsoft. S'il s'exécute, la personne à l'autre bout du fil lui demande alors d'installer une application sur son smartphone. C'est ici que le piège se referme, l'application en question permettant certainement de voler des données sensibles stockées sur l'appareil.

En réalité, les pirates exploitent une faille de taille dans le fonctionnement de Power BI. La plateforme permet en effet d'envoyer des mails groupés à une liste d'utilisateurs à partir d'une adresse officielle, mais aussi de modifier à volonté le contenu du message. Les victimes, rassurées par le fait que l'adresse semble légitime, tombent alors plus facilement dans le panneau. Comme toujours, si quelqu'un au téléphone vous demande d'installer une application ou de vous fournir un quelconque mot de passe, méfiez-vous.


