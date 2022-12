Tesla Model 3 2023 : un prototype repéré avec un tout nouveau design

L’année prochaine, tout semble indiquer que nous aurons droit à une toute nouvelle version de la Model 3, la berline 100% électrique de Tesla. D’ailleurs, un prototype réservant quelques changements vient déjà d’être repéré.

Il y a quelques jours, un rapport de Reuters faisait état de l’arrivée d’une mise à jour de la Tesla Model 3 dès l’année prochaine. Nommé « Highland », ce projet aurait avant tout pour but de rendre la berline électrique plus attrayante tout en faisant baisser les coûts de production. Nous aurions également droit à un nouveau design, et c’est exactement ce que viennent de confirmer quelques photos du véhicule sur Twitter.

En effet, un l’internaute omg_Tesla/Rivian aurait déjà réussi à repérer un prototype de la nouvelle version de la Tesla Model 3 dans un parking à Santa Cruz, en Californie. Malheureusement, certaines parties du véhicule sont cachées sous un camouflage, comme le font souvent les constructeurs automobiles avec leurs nouvelles voitures. On a d’ailleurs récemment pu voir un nouveau SUV électrique BMW iX2 de BMW caché sous un camouflage intégral.

La Tesla Model 3 va profiter d’une nouvelle carrosserie

Comme le laissent penser les images, certaines parties de la nouvelle Tesla Model 3 2023 seront différentes de la version actuelle. En effet, plutôt que d’utiliser un camouflage sur toute la voiture, ce dernier n’est placé qu’à l’avant et à l’arrière du véhicule. On peut donc s’attendre à des nouveautés à ces endroits.

De plus, l’internaute a été en mesure de confirmer qu’il s’agissait bien d’un véhicule de Tesla, et non d’une voiture qui a simplement été recouverte par son propriétaire. La Tesla Model 3 est équipée de plaques d’immatriculation du constructeur, ce qui ne laisse donc aucun doute sur sa provenance, et qu’il s’agit donc probablement d’un véhicule de test.

Pour l’instant, compte tenu du camouflage assez épais, on ne sait pas grand-chose de cette nouvelle version. Néanmoins, certains commentateurs sur Twitter ont remarqué ce qui pourrait être une caméra intégrée dans le coin du phare avant droit. L’ajout d’une caméra à cet endroit serait utile, puisque Tesla a un angle mort autour du pare-chocs avec son système d’aide à la conduite Full Self-Driving.

Pour rappel, Highland entrerait en production au troisième trimestre de 2023 dans les usines Tesla de Fremont, en Californie, et de Shanghai, en Chine. On en saura donc rapidement davantage au sujet de cette nouvelle version.