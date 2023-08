Tesla : la nouvelle Model 3 repérée sur les routes en France, la sortie est imminente

La nouvelle Tesla Model 3 est déjà en production, et une voiture a déjà été repérée dans le Sud de la France. Elle utilise malheureusement toujours un camouflage qui vient cacher son nouveau design.

Les premières images de la nouvelle Tesla Model 3 ont été partagées sur les réseaux sociaux dès l’année dernière, et on attend depuis impatiemment l’arrivée de cette nouvelle version, que l’on connait pour l’instant sous son nom de code : Project Highland. Au cours des derniers mois, la nouvelle Model 3 est régulièrement apparue sur les routes aux Etats-Unis, et celle-ci vient finalement d’arriver en Europe.

Encore mieux, la Tesla Model 3 restylée a été aperçue sur les routes françaises, notamment sur l’autoroute A62, qui relie Bordeaux à Toulouse. Le véhicule a également été photographié au Superchargeur d’Agen. Malheureusement, celle-ci portait toujours un « camouflage », qui cache encore le nouveau design de la voiture.

La Tesla Model 3 restylée arrive bientôt

Son apparition sur les routes françaises signifie vraisemblablement que Tesla se prépare à lancer son nouveau véhicule d’ici les prochaines semaines. Si vous avez essayé d’acheter une Tesla Model 3 ces derniers jours, vous avez probablement remarqué que les délais de livraison s’étaient grandement allongés.

En cause, des changements majeurs sur les lignes de production de la Model 3 à la Gigafactory de Shanghai pour préparer l’arrivée du nouveau modèle. Celui-ci serait d’ailleurs déjà en production depuis plusieurs jours, et on s’attend donc à ce que les livraisons débutent bientôt.

Au programme sur ce nouveau modèle, on s’attend à retrouver le nouvel ordinateur de bord HW4 de l’entreprise, plus puissant. La nouvelle Model 3 utilisera également de meilleures caméras pour le système Tesla Vision, qui permettra à terme de profiter de la conduite entièrement autonome.

Au niveau de la carrosserie, Tesla va cette fois-ci utiliser son énorme machine Giga Press, comme il le fait déjà sur la Model Y. La nouvelle Tesla Model 3 sera désormais composée de deux énormes pièces centrales soudées ensemble, qui viendront remplacer plusieurs centaines de petites pièces sur les générations précédentes. Ce nouveau procédé de fabrication va notamment permettre à Tesla de réduire considérablement les coûts de production du véhicule, ce qui pourrait conduire à une nouvelle baisse de prix sur ce modèle.