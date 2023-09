Tesla Model 3 Highland : la voiture s’équipe d’une fonction de sécurité essentielle et c’est une première

La nouvelle Tesla Model 3, nom de code Highland, fait le plein de nouveautés, mais l'une d'elle manquait à l'appel. Le manuel de le voiture a été mis à jour et elle sera bien là finalement. Une première pour le constructeur.



Il n'aura pas fallu attendre longtemps entre sa découverte discrète et son annonce officielle. La nouvelle Tesla model 3 “Highland” est aperçue sur les routes fin août, avant d'être totalement révélée quelques jours plus tard. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la voiture fait le plein de nouveautés, à tous les niveaux. Lignes sportives plus aiguisées pour un meilleur aérodynamisme, couleurs inédites (Rouge Ultra et Gris Stealth), réduction des bruits dans l'habitacle, suspensions améliorées… Mais il manquait tout de même un petit quelque chose d'important.

Dans la présentation, rien n'indique que la Tesla Model 3 Highland sera équipée d'un indicateur d'angle mort. Pourtant standard dans la plupart des véhicules modernes, c'est un grand absent chez le constructeur, dont aucun modèle ne bénéficie. Plus maintenant. Le manuel d'utilisation du véhicule a été mis à jour et pour la première fois, il y aura bien un tel indicateur sur une Tesla. Un très bon point pour la sécurité.

La Tesla Model 3 Highland aura un indicateur d'angle mort, une première pour le constructeur

Sur la Tesla Model 3 première du nom, la voiture utilise les caméras de son système Autopilot pour vous aider à vérifier votre angle mort. Quand vous actionnez le clignotant, l'écran central affiche ce qu'il y a sur le côté, ainsi qu'une représentation de ce qu'il y autour. Pratique, mais cela oblige à baisser vers les yeux vers l'écran, alors que vous vous apprêtez à tourner. Le nouvel indicateur d'angle mort est une lumière qui s'allume en rouge si quelque chose est détecté. Placée au niveau du haut-parleur côté conducteur, elle attire naturellement le regard quand vous voulez tourner à gauche.

La précision est importante, dans la mesure où pour l'instant, Telsa ne mentionne pas la présence d'un indicateur d'angle mort côté passager. Un choix étonnant s'il se confirme, dans la mesure où l'on a du mal à saisir ce qui le justifie. Espérons qu'il s'agit simplement d'un oubli dans le manuel qui sera bientôt corrigé.