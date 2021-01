Tesla Model S et X : capteurs Autopilot, boutons tactiles, découvrez leur nouveau volant

Tesla a présenté le nouvel intérieur de ses Model S et X, ainsi que leur tout nouveau volant. Ce dernier délaisse entièrement les interrupteurs externes pour ne laisser place qu'aux boutons tactiles. Le constructeur indique également que celui-ci est équipé de capteurs liés à l'Autopilot qui permettent d'adapter le mode de conduite.

Tesla a levé le voile sur le nouveau design d'intérieur de la Model S. Au programme : trois modèles pour 2021, un toit en verre teinté et un écran IPS LCD de 17”. Ces nouveaux véhicules sont également dotés d'un volant qui, à lui seul, est un petit bijou de technologie. Le constructeur le décrit lui-même comme “la concentration ultime sur la conduite : pas d'interrupteur externe, pas de changement de vitesse. Avec un volant sans interrupteur, vous pouvez profiter à la fois de la meilleure voiture à conduire, et la meilleure voiture dans laquelle être conduit”.

Comme toutes les autres voitures, les modèles Tesla sont habituellement équipés d'interrupteurs externes pour contrôler l'équipement habituel, tel que les clignotants et les phares, mais aussi des options propres au constructeur comme l'Autopilot et les modes de conduites, autrement appelés PRND. Dans ce nouveau design, toutes ces fonctionnalités sont accessibles à partir de boutons tactiles placés sur le volant. Ces boutons incluent ainsi le contrôle des clignotants, les phares, le klaxon, l'Autopilot, le pare-brise et l'activation des commandes vocales.

Tesla veut rendre toutes les fonctionnalités automatiques

Les raisons esthétiques ne sont pas les seules à avoir poussé le constructeur à se débarrasser des interrupteurs externes. Dans un document interne, Tesla explique comment les capteurs intégrés au volant permettent d'adapter automatiquement le mode de conduite : “Le véhicule utilise ses capteurs Autopilot pour déterminer de manière intelligente et automatique le mode de conduite le plus adapté et le sélectionner”.

À terme, Tesla veut donc automatiser l'ensemble des contrôles de ses véhicules en se servant de son système de conduite autonome pour décider de l'attitude à adopter. “Par exemple, si la Model S/X se trouve face à un mur de garage, elle va le détecter et passer automatiquement au mode Reverse dès que le conducteur appuie sur la pédale de frein”, explique la firme. “Cela supprime une étape de plus pour les conducteurs de la voiture la plus intelligente du monde”.

