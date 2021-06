Tesla supprime le support lombaire des sièges passagers de sa Model Y

Les nouveaux clients ayant commandé une Tesla Model Y ont eu la mauvaise surprise de constater que le support lombaire était manquant sur les sièges passagers. Tesla n’a pas prévenu les acheteurs en colère de ce retrait, et ceux-ci reprochent désormais au constructeur son manque de transparence.

Tous les véhicules haut de gamme de Tesla sont habituellement équipés d’un support lombaire de série, mais ce n’est pas le cas des sièges passagers des Model Y actuellement produites par Tesla. Il n’est pas rare que Tesla mette à jour ses véhicules sans prévenir ses utilisateurs, mais il s’agit habituellement d’améliorations, et non de retraits d’équipements proposés de série.

Les clients n’ont pas apprécié le retrait surprise des supports lombaires, puisque Tesla vient d’augmenter le prix de ses Model Y pour la 5e fois. Selon certains consommateurs, Tesla aurait remplacé la commande du soutien lombaire par un simple cercle en plastique sur le côté du siège passager.

Pourquoi Tesla a-t-il retiré cet équipement, pourtant proposé de série ?

D’après un membre du forum Telsamotorsclub « jcanoe », le support lombaire réglable côté passager aurait été retiré en raison de la pénurie mondiale de pièces automobiles. La commande du support lombaire réglable aurait également été retirée des véhicules BMW récents. BMW a de son côté dédommagé ses clients à hauteur de 250 dollars pour compenser son absence.

Le retrait du support lombaire ne concerne pour l’instant que la Model Y, mais on imagine qu’il pourrait prochainement être étendu à la Tesla Model 3, proposée à un prix inférieur. Il faudra attendre que Tesla confirme officiellement la raison du retrait du support lombaire pour en savoir davantage.

Pour les clients qui ont des problèmes de dos, Tesla n’indique pas si ce support lombaire pourra ou non être ajouté à postériori. Pour l’instant, on ne sait pas si la Tesla Model Y qui sera produite en Europe disposera ou non de supports pour les lombaires. La production du SUV a été retardée à la Gigafactory Berlin, mais elle serait toujours prévue d’ici la fin de l’année. La production de la Model Y dépend essentiellement de l'avancée des travaux de la Gigafactory berlinoise, mais il semble que sa construction ne se déroule pas sans accrocs.

