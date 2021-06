Apple Car : un airbag révolutionnaire va mieux protéger les passagers en cas d’accident

D'après un nouveau brevet déposé par Apple auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce, l'Apple Car pourrait être équipée d'airbags anti-débris volants. Cette technologie permettrait donc de protéger les conducteurs d'éventuels projectiles extérieurs comme des bris de verre ou des morceaux de carrosserie.

Ces dernières semaines, Apple a multiplié les demandes les dépôts de demande de brevet concernant l'Apple Car. Début mai 2021, nous avons par exemple appris que l'Apple Car pourrait embarquer un affichage tête haute en réalité augmentée. Et en mars, un autre brevet soulevait l'hypothèse de la présence d'un Lidar et de capteurs infrarouges sur l'Apple Car.

Et en ce mardi 1er juin 2021, nos confrères du site Apple Insider ont repéré une nouvelle demande de dépôt de brevet d'Apple concernant sa première voiture électrique. Ce brevet, intitulé “Windshield Are Intrusion Control“, concerne donc un système d'airbags nouvelle génération, capable d'empêcher d'éventuels projectiles (bris de verre , morceaux de carrosserie, rochers et graviers, etc.) d'atteindre le conducteur et les passagers à l'intérieur de l'habitacle.

Des airbags pour recouvrir tout le pare-brise de l'Apple Car

Tandis que les airbags traditionnels cerclent les passagers pour les protéger des chocs, ces airbags recouvriraient l'entièreté du pare-brise, pour créer un mur capable de dévier, stopper ou ralentir les projectiles extérieurs. Selon les différents schémas contenus dans ce brevet, les airbags seraient intégrés dans les parois du toit et du tableau de bord, afin de couvrir l'extérieur comme l'intérieur de la zone du pare-brise.

En outre, des structures supplémentaires pourraient être intégrées au design des airbags, comme un filet de sécurité se déployant sur l'ensemble du pare-brise pour retenir les objets arrêtés par les airbags. Une manière d'empêcher ces projectiles de retomber sur la chaussée et de percuter d'autres voitures. Un autre élément, en l'occurrence un élément articulé au niveau du tableau de bord, permettrait de réutiliser ces airbags vraisemblablement.

Reste qu'il s'agit ni plus ni moins qu'une demande de dépôt de brevet. En d'autres termes, rien ne dit que cette technologie sera bel et bien intégrée à l'Apple Car. Pour rappel, un expert de Loup Venture, société d'investissement spécialisée dans les technologies de pointe, a assuré que l'Apple Car deviendra le principal concurrent de Tesla. L'avenir nous dira s'il avait raison ou non.

Source : Apple Insider