Le Computex 2021 va-t-il nous réserver de belles surprises ? Nouveaux produits, technologies améliorées, fonctionnalités inédites, le salon de l'informatique nous livre souvent des annonces très intéressantes de la part des plus grands constructeurs au monde.

Le Computex 2021 est un événement virtuel. Il ne se tient cette année pas sous la forme d'une édition physique à Taipei comme traditionnellement à cause de la situation sanitaire. Mais même avec un tel format, les poids lourds de l'industrie informatique ont répondu présents et prévoient annonces et conférences. Qu'est-ce que nous préparent Nvidia, AMD, Intel et consorts, à quoi s'attendre de ce Computex, quand sont prévues les prises paroles… nous revenons sur tous ces points dans ce récapitulatif.

Le Computex 2021, c'est quand ?

Habituellement, le Computex se déroule fin mai – début juin et se tient sur quelques jours. L'édition 2020 avait été annulée avec la pandémie, et les organisateurs ont innové pour signer le retour du salon de l'informatique, qui a lieu en 2021 sur une période bien plus large. Officiellement, le Computex 2021 commence le 31 mai pour s'achever le 30 juin, soit une durée de tout un mois.

Mais les principales annonces devraient avoir lieu dès les premiers jours. Nvidia, AMD, Intel et ARM dégaineront les premiers. Puis dans les jours qui suivent, les différents constructeurs présenteront de nouveaux produits ou communiqueront sur des appareils déjà annoncés (au CES par exemple) mais pas encore sortis.

De nombreux fabricants n'ont pas encore dévoilé quand ils interviendront dans le cadre de ce Computex 2021. Mais nous savons déjà que les deux premiers jours seront chargés avec quatre conférences majeures prévues. Les horaires sont renseignés selon l'heure de Paris (GMT+2).

Intel : lundi 31 mai à 4h00

ARM : lundi 31 mai à 8h10

AMD : mardi 1er juin à 4h00

Nvidia : mardi 1er juin à 7h00

Les annonces Nvidia au Computex 2021

Nvidia tiendra plusieurs conférences lors des premiers jours du Computex 2021, mais c'est sa première prise de parole qui sera la plus scrutée puisque Jeff Fisher, vice-président de la division GeForce, va intervenir. Celui-ci va très probablement parler gaming, avec possiblement l'annonce de nouvelles cartes graphiques. Des rumeurs évoquent notamment des GeForce RTX 3080 Ti et 3070 Ti, qui pourraient d'ailleurs être commercialisées très peu de temps après leur présentation. Nvidia pourrait aussi revenir sur ses GPU LHR à faible taux de hachage, conçus afin de décourager les mineurs de cryptomonnaie de les acquérir au détriment des joueurs.

Les verts devraient également revenir sur des améliorations et fonctionnalités supplémentaires pour les technologies G-Sync, ray tracing et DLSS. Lors de plus petites conférences, Nvidia évoquera aussi ses avancées en matière d'intelligence artificielle.

Les annonces AMD au Computex 2021

Comme d'habitude, c'est la PDG Lisa Su qui sera aux commandes de la conférence d'AMD. Le groupe américain spécialisé dans les semiconducteurs a déjà lancé bon nombre de produits au cours de ces derniers mois, tant en matière de CPU que de GPU. Il est donc probable qu'AMD ne fasse que teaser ces nouveautés à venir sans rentrer forcément dans le concret. L'architecture Zen 4 et les processeurs gravés en 5nm sont attendus pour 2022, de premières informations et une roadmap pourraient être partagées à l'occasion de cette keynote.

Côté cartes graphiques, AMD pourrait en profiter pour lancer deux références entrée de gamme, les Radeon RX 6600 et 6600 XT. Celles-ci sont fuité et on parle d'une fiche technique constituée d'un GPU Navi 23 gravé en 7nm, d'une une interface PCIe 4.0 8x, 8 Go de RAM GDDR6, un bus mémoire 128 bits, une fréquence d'horloge de base de 1689 MHz et jusqu'à 2679 MHz en mode boost pour la Radeon RX 6600 XT, ainsi qu'une prise en charge du ray-tracing pour les deux cartes.

Potentiellement au programme également : les CPU Threadripper 5000 “Chagall”, des cartes graphiques pour ordinateurs portables ou encore des évolutions pour la microarchitecture RDNA des GPU AMD.

Les annonces Intel au Computex 2021

Michelle Johnston Holthaus, vice-présidente d'Intel, est en charge de la conférence de la société pour ce Computex 2021. Comme pour AMD, le fondeur n'a pas attendu le Computex pour présenter ses nouvelles solutions hardware destinées aux consommateurs ou aux professionnels. Les CPU Tiger Lake-H et Rocket Lake-S sont déjà là, Intel pourrait avoir gardé sous le coude des annonces concernant des processeurs HEDT (High End Desktop) ultra performants.

Nous savons qu'Intel travaille sur le développement d'un GPU a priori haut de gamme, le Xe DG2. Mais sa présence ou non au Computex 2021 reste un mystère.

Les annonces ARM au Computex 2021

Simon Segars, PDG d'ARM, est annoncé pour la conférence de la société que souhaite racheter Nvidia. L'intelligence artificielle devrait concentrer une bonne partie des débats, alors que Qualcomm pourrait faire une apparition pour annoncer de nouvelles puces basées sur l'architecture ARM, potentiellement pour des laptops.