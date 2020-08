Tesla : Elon Musk annonce l’arrivée de l’Autopilot 100 % autonome d’ici novembre 2020

Elon Musk annonce l’arrivée imminente de l’Autopilot 100% autonome sur les voitures Tesla. D’ici le mois de novembre 2020, le constructeur automobile proposera finalement la conduite entièrement autonome à ses clients. Sans surprise, Tesla proposera d’abord l’option aux automobilistes ayant souscrit au programme d’accès anticipé de la marque.

L’an dernier, Elon Musk avait promis l’arrivée de l’Autopilot intégralement autonome sur les voitures conçues par Tesla d’ici fin 2019. Après plusieurs revers, l’excentrique milliardaire avait préféré différer le déploiement de l’option. Comme le rapportent nos confrères d’Electrek, Elon Musk affirme maintenant que la conduite 100% autonome sera proposée sur les Tesla d’ici 6 à 10 semaines, soit avant le mois de novembre 2020.

Sur le même sujet : Cybertruck – le pick-up futuriste de Tesla est-il vraiment bulletproof ? Un youtubeur a fait le test

Elon Musk teste personnellement l’Autopilot 100% autonome de Tesla

« L’amélioration du FSD (NDLR : Full Self Driving) sera un grand bond en avant, car il s’agit d’une réécriture fondamentale de l’architecture, et non d’une modification incrémentale. Je conduis personnellement la version alpha intégrée à ma voiture. Je suis presque à zéro intervention entre la maison et le travail. Déploiement public limité dans 6 à 10 semaines » assure Elon Musk, visiblement très confiant.

Concrètement, l’Autopilot est donc capable de contrôler entièrement le véhicule et sa vitesse, de gérer les feux de signalisation, les intersections et le déplacement des autres usagers de la route. Néanmoins, cette fonctionnalité ne dispense pas le conducteur de rester attentif à la route. Pour l’heure, l’Autopilot ne remplace pas encore entièrement l’humain. « Je pense profondément mieux que les gens ne le pensent. C’est incroyable. Je suis presque arrivé au stade où je peux aller de chez moi au travail sans aucune intervention, malgré des travaux et des situations très variées » affirme cependant Elon Musk.

L’option sera proposée dans un premier temps aux membres du programme d’accès anticipé. Ce programme permet aux conducteurs de Tesla de recevoir les mises à jour en version bêta avant tout le monde. De plus, l’option sera réservée aux quelques régions et pays où la législation le permet, comme la Californie. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Electrek