Tesla change enfin le design de cette pièce qui a piégé des passagers dans leurs voitures

Tesla est une référence dans le design automobile, mais certaines décisions se révèlent dangereuses. Ses poignées de portes font aujourd’hui l’objet d’enquêtes après plusieurs incidents graves. Le constructeur promet désormais un changement important.

Quand Tesla a lancé ses voitures électriques, l’absence de poignées saillantes a marqué les esprits. Ce choix visait l’aérodynamisme et un style futuriste. Mais il a aussi entraîné des drames. En cas de panne électrique ou d’accident, certaines portes deviennent impossibles à ouvrir. Plusieurs occupants se sont retrouvés piégés dans des véhicules en flammes, avec des conséquences parfois mortelles.

Face à ces incidents, les autorités américaines se sont saisies du dossier. La National Highway Traffic Safety Administration, qui supervise la sécurité routière aux États-Unis, a ouvert une enquête après de nombreuses plaintes. Selon Bloomberg, Tesla prépare en parallèle une modification de ses poignées afin de réduire les risques et d’empêcher que des passagers restent coincés dans l’habitacle.

Tesla va modifier les poignées de porte du Model Y après une enquête de sécurité aux États-Unis

Actuellement, les voitures de chez Tesla disposent d’un bouton électronique et d’un dispositif manuel distinct. Le problème survient lorsque le système électrique tombe en panne, ce qui rend difficile l’accès au second mécanisme. Franz von Holzhausen, directeur du design de la marque, a expliqué que les deux fonctions seront bientôt regroupées dans un seul bouton. Cette solution vise à simplifier l’ouverture dans les situations de panique, comme lors d’un incendie ou d’un accident. Ce changement vise à répondre à la confusion fréquente des passagers qui, en situation de stress, peinent à localiser le bon mécanisme d’ouverture.

Cette annonce intervient alors que la National Highway Traffic Safety Administration mène une enquête sur plusieurs plaintes concernant le Model Y. Des enfants auraient été piégés à l’arrière lorsque les poignées perdaient leur alimentation électrique. Le dossier s’ajoute à des affaires plus anciennes où des occupants n’ont pas pu sortir de leur véhicule en flammes.

De leur côté, d’autres constructeurs comme Volkswagen choisissent déjà de revenir à des poignées de porte visibles et faciles à saisir sur leurs futurs modèles. Tesla envisage aussi d’adapter son design pour répondre à la réglementation chinoise, qui pourrait bientôt interdire les poignées dissimulées.