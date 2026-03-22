Une énorme cyberattaque empêche le démarrage des voitures, des milliers de conducteurs concernés

L’entreprise américaine Intoxalock, qui propose des systèmes d’éthylotests pour véhicules, est la cible d’une cyberattaque importante. Certains véhicules, dont le démarrage dépend des résultats de l’appareil, sont donc dans l’impossibilité de démarrer.

vols voitures 2023

L’alcool au volant est un véritable fléau sur la route. Et, si des chercheurs australiens ont étudié la possibilité de détecter l’état d’ébriété des conducteurs grâce à un système de caméra, certaines entreprises vont plus loin. On pense ici à Intoxalock, qui propose un système d’éthylotest impitoyable. Connecté au véhicule, celui-ci analyse l’haleine du conducteur. Si celle-ci affiche un taux d’alcoolémie supérieur à la limite tolérée par les autorités, le système empêche purement et simplement le véhicule de démarrer.

Et c’est là que les choses se compliquent. En effet, ce dispositif doit être régulièrement calibré. En cas d’échec de calibration, la technologie d’Intoxalock se verrouille, et empêche les conducteurs de prendre la route.

Intoxalock : un problème à l’échelle nationale ?

Seulement voilà : l’entreprise a été victime d’une cyberattaque, qui empêche certains éthylotests de bénéficier de cette calibration indispensable. Intoxalock affirme fournir ses services à près de 150 000 utilisateurs, répartis sur pas moins de 46 États américains. Des milliers de conducteurs sont donc potentiellement touchés par cette attaque de grande ampleur.

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Certains journalistes américains ont pu constater que de nombreux véhicules étaient dans l’incapacité de se déplacer. Le phénomène a été enregistré dans des États tels que le Maine, le Minnesota ou encore New York.

Face à ce constat, Intoxalock a annoncé la suspension des installations de son éthylotest pour voiture. « Dans le cadre de notre réponse en cours à un récent incident de cybersécurité, nos systèmes prenant en charge les rendez-vous d’installation restent temporairement suspendus. », écrit l’entreprise. « À ce stade, nous devons prolonger cette suspension jusqu’au dimanche 22 mars. »

D’ailleurs, la porte-parole d’Intoxalock, Rachael Larson, a annoncé la mise en pause de certains systèmes par mesure de sécurité. Pour l’instant, aucune date de retour à la normale n’a été évoquée par l’entreprise américaine.

Source : Intoxalock


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