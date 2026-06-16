Le Tesla Cybercab dévoile ses caractéristiques officielles et bat un record inattendu

Le Tesla Cybercab livre enfin ses caractéristiques techniques officielles. Le robotaxi à deux places cache une première historique pour le constructeur. Sa légèreté lui offre même un titre que peu d'électriques peuvent revendiquer.

Les voitures électriques traînent une réputation de lourdeur tenace. Leurs batteries imposantes alourdissent la plupart des modèles bien au-delà des véhicules thermiques équivalents. Cette contrainte pèse sur l'autonomie, la consommation et le comportement routier. Tesla cherche depuis longtemps à inverser cette tendance avec des architectures plus compactes. Le Cybercab dont la marque a récemment lancé la production incarne cette ambition d'un robotaxi simplifié et allégé.

Présenté en octobre 2024, ce taxi autonome promet de fonctionner sans conducteur grâce à un logiciel maison. Sa fiabilité dépend entièrement de la conduite entièrement autonome de Tesla tout juste autorisée sous conditions aux Pays-Bas. Le constructeur a franchi une nouvelle étape en déposant les documents requis pour la production de série. Ces dossiers techniques révèlent enfin les chiffres officiels du véhicule.

Le Cybercab dévoile ses caractéristiques officielles et bat un record inattendu

Le Cybercab affiche un poids de 1 412 kilos selon les documents transmis à l'agence environnementale américaine, l'EPA. Cette donnée en fait le véhicule électrique le plus léger actuellement vendu aux États-Unis. La firme a retiré environ 320 kilos par rapport à la Model 3 la plus légère. Le robotaxi se hisse au niveau d'une citadine thermique classique, un exploit rare pour une électrique. Le modèle inaugure aussi une première historique pour Tesla. Il devient le premier véhicule de la marque à reposer sur une traction avant. Son moteur unique à aimant permanent développe 169 chevaux. La batterie affiche une capacité de 48 kWh, un format modeste pensé pour un usage urbain.

Le constructeur annonce une autonomie proche de 471 kilomètres après ajustement des mesures officielles. Le robotaxi a même atteint 673 kilomètres lors des essais en laboratoire, avant correction réglementaire. Cette valeur définitive reste estimative tant que l'EPA n'a pas tranché. Le véhicule conserve une charge utile limitée à 280 kilos, cohérente avec son habitacle deux places. Elon Musk vise toujours un lancement avant 2027 sous la barre des 30 000 dollars, environ 27 600 euros. Reste une inconnue majeure pour le Cybercab. Sa promesse autonome dépend d'un logiciel encore loin du déploiement généralisé promis depuis des années.