TCL dévoile une tablette propulsée à l’IA spécialisée dans la prise de note

À l’occasion du CES de Las Vegas, TCL lance une nouvelle tablette qui n’a pas grand-chose à voir avec ces autres modèles. Elle s’appelle TCL Note A1 Nxtpaper. Et elle veut concurrencer les eRemarkable, SuperNote ou encore la Kindle Scribe. Voici son prix et ses caractéristiques techniques.

Depuis plusieurs années, Samsung propose, de série ou en option, un stylet avec certains de ses produits. Le Galaxy S25 Ultra. Les Galaxy Tab S11 et S11 Ultra. Les Galaxy Book 360. Dans tous les cas, l’usage du stylet n’est qu’un usage parmi d’autres. Cependant, pour prendre des notes et faire des croquis, il existe des produits dédiés à l’ergonomie pensée autour de cet usage. Nous pensons notamment à la gamme de tablettes d’eRemarkable, de Supernote, Paperslate ou encore Boox.

Ces marques ont toutes créé des tablettes avec une promesse simple : leurs produits remplacent un bloc-notes en offrant le même « feeling », tout en profitant des avantages de la technologie. eRemarkable est clairement le leader dans ce domaine. Amazon, avec la Kindle Scribe, est un challenger intéressant. Et un nouvel acteur annonce son arrivée sur ce segment de marché à l’occasion du CES 2026 qui se tient cette semaine à Las Vegas. Il s’agit de TCL.

TCL se lance sur le segment des tablettes pour les prises de note

Le groupe chinois présente lors du salon une nouvelle tablette appelée Note A1 Nxtpaper. Contrairement aux autres tablettes de la marque, elle est dédiée à la prise de note. Son écran s’appuie sur la technologie Nxtpaper pour se rapprocher d’une sensation proche du papier, tout en conservant les atouts visuels d’une tablette moderne (écran couleur, taux de rafraîchissement à 120 Hz). La dalle mesure 11,5 pouces avec une définition QHD, pour une résolution de 228 pixels par pouce (ce qui nous parait correct, sans plus). Enfin, le ratio est 3/2, comme une feuille de papier.

À l’intérieur, nous retrouvons une plate-forme de tablette typique de TCL. Processeur MediaTek Helio G100, 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, batterie 8000 mAh compatible charge rapide 33 watts, double haut-parleur, compatibilité WiFi 5 et Bluetooth 5.2, lecteur d’empreinte pour la sécurité, capteur photo 13 mégapixels avec autofocus. Vous retrouvez aussi 8 microphones, car la Note A1 prend en charge la prise de note audio avec retranscription.

La TCL Note A1 s'appuie aussi sur l'intelligence artificielle

La tablette compte d’ailleurs de nombreux outils liés à l’intelligence artificielle : transcription, traduction, résumé, reconnaissance de l’écriture manuscrite, résolution de problème, réécriture et même un espace de réflexion. Le système d’exploitation est basé sur Android. Ce qui veut dire que vous pouvez même installer des logiciels supplémentaires.

Pour la prise de note, il faut évidemment un stylet. La Note A1 est donc accompagnée du T-Pen Pro, lequel est inclus dans la boite. Il se connecte et se recharge directement sur le bord de la tablette. Il profite d’une pointe avec plusieurs niveaux de sensibilité, un bouton « IA » et une gomme numérique. Des pointes de rechange sont également fournies, ainsi qu’une protection. En revanche, la cover magnétique avec clavier complet est en option. La Note A1 pèse 500 grammes seulement et mesure 5,5 mm. Elle arrivera en France en février 2026 et son prix public conseillé s’élève à 549 euros.