Apple annonce l’iPad Pro M5, avec une bonne nouvelle sur le prix

L'iPad Pro M5 est officiel et se concentre sur l'amélioration des performances à tous les niveaux. Son prix est inférieur à celui de son prédécesseur.

Apple renouvelle sa gamme d'iPad Pro. La tablette la plus haut de gamme de la marque embarque désormais la dernière puce M5. Elle bénéficie donc des mêmes gains de performance que nous avons déjà décrits dans notre article sur le nouveau MacBook Pro M5. CPU, GPU ou NPU, l'iPad Pro progresse dans tous les domaines, notamment en ce qui concerne les capacités d'IA. On constate aussi une amélioration significative des performances graphiques, utiles aussi bien pour les applications de création que pour le jeu vidéo.

Mais la puce M5 n'est pas le seul levier d'Apple pour booster sa meilleure tablette. Le fabricant s'appuie aussi sur des vitesses de lecture et d'écriture plus rapides sur le stockage, sur un passage de 8 Go à 12 Go de RAM, sur une bande passante mémoire unifiée dépassant les 150 Gbps, soit une hausse de 30 % par rapport à la génération précédente, ou encore sur la prise en charge du standard Wi-Fi 7 pour la connectivité sans fil, permise par la puce réseau N1 de sa propre conception. Sur les configurations cellulaires, Apple équipe aussi un modem de son invention, le C1X, le même qu'on a déjà pu tester sur l'iPhone Air.

L'iPad Pro M5 a droit au Wi-Fi 7

Pour le reste, on retrouve un écran OLED Ultra Retina XDR avec les technologies ProMotion et True Tone. La luminosité atteint 1 000 nits en SDR et jusqu'à 1 600 nits en HDR. Apple propose une nouvelle fois deux formats : 11 et 13 pouces. Le premier fait 5,3 mm d'épaisseur, et le second est encore plus fin avec seulement 5,1 mm d'épaisseur. Les coloris Noir sidéral et Argent font leur retour. L'entreprise annonce l'intégration de la charge rapide, permettant une charge de 0 jusqu'à 50 % en environ 30 minutes avec un adaptateur secteur USB-C compatible en option.

L'iPad Pro M5 peut déjà être précommandé et sera livré à partir du 22 octobre 2025. Il est moins cher de 100 euros que l'iPad Pro M4 à sa sortie. La tablette démarre à 1 119 euros en version 11 pouces et 1 469 euros en 13 pouces, pour 256 Go de stockage. Des options comme le stockage supplémentaire, le verre de l'écran et la connectivité cellulaire font ensuite grimper la facture.