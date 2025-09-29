Samsung lance une tablette Android à moins de 200 euros, pour quelles prestations ?

Samsung annonce les Galaxy Tab A11+ et Tab A11, ses nouvelles tablettes Android à petit prix.

Samsung officialise aujourd'hui ses nouvelles tablettes Android Galaxy Tab A11+ et Tab A11. Il s'agit de produits d'entrée de gamme destinés aux petits budgets et au divertissement, comme le visionnage de vidéos ou le gaming léger. Ces appareils sont donc orientés pour les enfants ou les utilisateurs qui n'ont pas de grands besoins ou exigences.

La Galaxy Tab A11 embarque un écran de 8,7 pouces et la Galaxy Tab A11+ un affichage de 11 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz dans les deux cas. Les haut-parleurs prennent en charge le son Dolby Atmos et une prise audio jack permet de brancher des écouteurs ou un casque en filaire. Les tablettes sont bien sûr aussi compatibles Bluetooth pour une expérience audio sans fil.

Samsung renouvelle sa gamme de tablettes à petits prix

Samsung a intégré une batterie d'une capacité de 5 100 mAh dans sa Tab A11 et de 7 040 mAH dans la Tab A11+, de quoi offrir une autonomie suffisante en lecture vidéo. La Galaxy Tab A11+ supporte une puissance de charge jusqu'à 25 W pour ne pas avoir à attendre des heures que la batterie reprenne des couleurs.

Un nouveau capteur frontal de 5 MP devrait améliorer la qualité des selfies et des appels vidéo par rapport à la génération précédente. L'espace de stockage atteint 128 ou 256 Go pour la Galaxy Tab A11+ et 64 ou 128 Go pour la Galaxy A11, avec emplacement pour carte microSD jusqu'à 2 To.

Les tablettes sont livrées sous One UI 8 et bénéficient d'un support logiciel (mises à jour Android et de sécurité) de sept ans. L'assistant IA Gemini est intégré et on retrouve le mode DeX (seulement sur la Tab A11+) pour obtenir une expérience de bureau. La Galaxy Tab A11 est déjà disponible et la Galaxy Tab A11+ sera quant à elle commercialisée d’ici à fin 2025.

La Galaxy Tab A11 démarre à 179,99 euros et la Galaxy Tab A11+ à 279,99 euros. Des versions plus coûteuses sont aussi prévues avec un stockage supérieur et/ou une connectivité mobile (4G pour la Tab A11, 5G pour la Tab A11+).