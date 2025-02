Test Samsung Galaxy Book5 360 : un bon PC, mais plombé par un défaut majeur

Samsung introduit un nouveau modèle de PC deux-en-un : le Galaxy Book5 360. Cet ordinateur veut séduire avec son écran AMOLED tactile de 15,6 pouces, son design épuré mais aussi la présence d’un processeur Intel Lunar Lake qui met le paquet sur l’IA. Cela suffit-il ? Notre test complet.

Lors du CES de Las Vegas en début d’année, Samsung a dévoilé deux nouveaux ordinateurs portables : le Galaxy Book5 Pro et le Galaxy Book5 360. C’est ce dernier que nous testons aujourd’hui dans nos colonnes.

Il s’agit d’une réactualisation de l’édition précédente qui veut innover par petites touches. On retrouve le format tablette avec un écran de 15,6 pouces qui pivote autour du clavier, le châssis fin et léger, ainsi que la suite logicielle Samsung. La grosse nouveauté de cette année, c’est la présence d’un processeur Intel Lunar Lake. Un CPU qui apporte plus de puissance mais aussi -on ne peut pas y échapper- plus d’IA.

Reste à savoir si cette proposition est convaincante. Le format hybride a-t-il encore du sens aujourd’hui ? Le Galaxy Book5 360 est-il simplement un bon PC ? Nous allons le voir tout de suite.

Prix et disponibilité

Le Galaxy Book5 360 est disponible sur le site de Samsung et chez les revendeurs partenaires. Il est vendu en une seule configuration avec un Intel Core Ultra 7 256V, au prix conseillé de 1953,30 €. A noter qu’il existe une version Pro, dotée d’un meilleur écran, qui elle est affichée à 2403,30 €. Il s’agit des prix pratiqués sur le site du constructeur, mais il est tout à fait possible de le trouver moins cher ailleurs.

Galaxy Book5 360 Ecran AMOLED 15,6 pouces tactile

1920 x 1080 pixels

60 Hz Dimensions 355.4 x 228.0 x 13.7 mm Poids 1,46 kilo CPU Intel Core Ultra 7 256V GPU Intel Arc 140V RAM 16 Go Stockage 1 To Connectique 2x Thunderbolt 4

1x USB 3.2

1x lecteur cartes microSD

1x HDMI

1x Jack audio

Batterie 68 Wh OS Windows 11 + Suite logicielle Galaxy Book



Presque 2000 euros, c’est une sacrée somme, mais malheureusement peu étonnante pour un ultra-portable de ce calibre. Reste maintenant à savoir si le jeu en vaut la chandelle.

Un design épuré et efficace

Samsung est sans conteste l’une des références de l’industrie en termes de design, et la marque le prouve encore une fois avec ce Galaxy Book5 360. Il reprend les grandes lignes des précédents modèles avec ce châssis unibody en aluminium anthracite sans fioritures ni chichis. Seule fantaisie ? Le logo Samsung gravé sur le capot arrière.

Le PC est un plaisir à manipuler, notamment grâce à l’aluminium anodisé très agréable en main en plus de ne pas être sujet aux traces de doigts. Plus, on aime son poids réduit pour un format 16 pouces (1,46 kilo) ainsi que ses dimensions adéquates (355,4 x 228,0 x 13,7 mm). Certes, ce n’est pas l’ultra-portable le plus mobile du marché, mais il peut tout de même se transporter sans souci dans un sac, et ce de manière quotidienne. Son chargeur, quant à lui, pèse moins de 200 grammes. Bref, tout est carré.

La particularité du PC, c’est évidemment son format hybride. L’écran de 15,6 pouces pivote autour du clavier, via une charnière en deux points qui fait preuve de solidité. Il est vrai qu’en 2025, le format tablette est un peu passé de mode sur les PC. Cependant, Samsung contre cela avec la présence d’un S-Pen (fourni) et d'une suite logicielle dédiée. On prend ainsi vite l’habitude de prendre nos notes avec, ou tout simplement de dessiner. Malin. En revanche, on regrette que le châssis ne propose pas de niche pour ranger ce stylet, qui devra se contenter de rester aimanté sur le capot arrière. Dans un sac, c’est le décrochage assuré.

La finesse de 13 mm n’a pas empêché Samsung d’y inclure une connectique complète qui permet de passer le crash test d’un usage au bureau. Le Book5 360 dispose de deux ports Thunderbolt 4, d’un port USB 3.2 Type-A, d’un lecteur de cartes microSD mais aussi d’un port HDMI. Ajoutons à cela le traditionnel port Jack 3.5 mm. Une bonne connectique, donc, même s’il est vrai qu’un deuxième port USB-A n’aurait pas été de trop.

Aucune surprise pour la partie clavier, puisque Samsung reprend celui des précédents modèles. Nous avons des touches agréables à la frappe, à la course parfaite et à la résistance juste. Le Book5 360 bénéficie d’un rétroéclairage sur quatre niveaux, mais surtout de la présence d’un pavé numérique, toujours appréciable. N’oublions pas non plus la touche d’alimentation qui est ici couplée avec un capteur d’empreintes efficace. Le trackpad, quant à lui, se montre réduit et sa position ne gêne nullement l’utilisateur quand il écrit, en plus de réagir correctement à ses sollicitations.

Enfin, évoquons la partie écran, à savoir le point faible de ce design. On regrette un ratio écran/façade assez bas, en dessous des 80%. On s’étonne des bords larges, notamment l’inférieur, mais surtout du format 16 :9, complètement obsolète dans le monde des laptops. Ce n’est pas un défaut rédhibitoire, mais c’est à savoir avant achat.

Même s’il y a quelques écueils, Samsung livre un design réussi. On apprécie toujours la simplicité et l’efficacité des PC de la marque, qui arrive à donner naissance à un visuel épuré sans forcément singer le modèle en la matière, à savoir Apple. Du beau travail, aussi maîtrisé que convaincant.

Une partie écran qui étonne

Le Galaxy Book5 360 est équipé d’une dalle AMOLED tactile de 15,6 pouces. Elle dispose d’une définition de 1920 x 1080 pixels, d’un format 16 :9 ainsi que d’un taux de rafraîchissement bloqué à 60 Hz. Pour 2000 euros, c’est rude ! Un choix étonnant de la part de Samsung, qui nous a toujours habitué à bien mieux en termes d’écran. Là, ça pique un peu les yeux, surtout sur un haut de gamme.

Nous avons évidemment analysé la dalle à l’aide de notre sonde pour voir ce qu’il en était. AMOLED oblige, nous avons un contraste infini, avec des noirs profonds (pixel éteint) et des blancs éclatants. La luminosité, pour sa part, culmine à 400 cd/m². C’est un peu juste pour travailler dehors, d’autant plus que le traitement des reflets aurait pu être bien meilleur, mais ça reste cohérent pour un laptop.

Le calibrage des couleurs est -comme d’habitude chez Samsung- parfait. Le PC propose plusieurs profils d’écran prédéfinis dans les paramètres. Le mode natif affiche ainsi une température de 6800K (norme vidéo de 6500K). Cela signifie que les blancs tirent légèrement vers le bleu, mais rien de dramatique. Le Delta E moyen est lui de 1,2, donc fidèle aux couleurs naturelles. Ces valeurs changent en fonction des profils choisis. Par exemple, le « Naturel » a un Delta E moyen à 1 tandis que la température est à 6500K. C’est celui-ci qu’il faut choisir pour avoir le rendu le plus réaliste possible. En résumé, Samsung offre encore un calibrage impeccable. On regrette simplement certaines limitations techniques, comme le taux de rafraîchissement à 60 Hz ou le 1080p. Sur un PC d’entrée de gamme, ces sacrifices peuvent être acceptés, moins sur un produit à 2000 euros.

Pour la partie audio, l’ordinateur de Samsung remplit son contrat. Les hauts-parleurs sont situés à l’avant du châssis en dessous, un placement peu judicieux, surtout en mode tablette. Toutefois, le son délivré est acceptable, malgré un poil de manque au niveau des médiums et des bas médiums. C’est correct, sans pour autant être incroyable.

Une puissance mesurée, mais une chauffe maîtrisée

Le Galaxy Book5 360 est équipé d’un processeur Intel Lunar Lake, de dernière génération donc. Ici, nous avons un Intel Core Ultra 7 256V épaulé par 16 Go de RAM. Pour la partie graphique, on peut compter sur un Intel Arc 140V, qui s’il ne remplace pas une « vraie » carte Nvidia ou AMD, apporte un petit coup de pouce bienvenu.

Après notre habituelle session de benchmarks, nous obtenons des résultats attendus. Si nous sommes loin en-dessous des Ryzen AI équivalents, nous restons bien au-dessus des malheureux processeurs Qualcomm Snapdragon qui font comme ils peuvent. Le Galaxy Book5 360 est un ordinateur performant qui, s’il n’est pas le cador du marché en termes de puissance, permet de lancer quelques logiciels gourmands comme de la retouche photo ou du montage vidéo.

Bien entendu, l’ordinateur de Samsung n’est pas conçu pour le gaming, mais son iGPU Intel Arc apporte tout de même un peu de jus pour les tâches graphiques. Lancer quelques jeux permet de se faire une bonne idée de ses capacités. Par exemple, avec les graphismes réglés au maximum, Kingdom Come Deliverance 2 atteint les 20 i/s seulement, et 23 pour Baldur’s Gate 3. En calant les graphismes en moyen, on atteint respectivement 30 et 36 i/s, ce qui les rends jouables. Bref, une petite puissance graphique non négligeable et bienvenue. Ceux qui le souhaitent pourront même se faire des petites parties entre deux sessions de boulot.

Samsung gère bien la gestion du bruit et de la chauffe sur sa machine. Lorsqu’il est mis à rude épreuve, c'est à dire très rarement, le Galaxy Book5 360 ne dépasse pas les 37 décibels. Concrètement, son souffle est quasi imperceptible, même dans une pièce silencieuse. Pour la chaleur, on note un point chaud à 44 degrés sous le clavier. Fort heureusement, cette température est imperceptible à la frappe et l'air est correctement évacuée via la charnière centrale. Maîtrisé.

Concernant l’autonomie, les Lunar Lake sont de bons élèves, et le prouvent avec ce Galaxy Book5 360. En lecture de vidéo, nous atteignons plus de 14 heures, c’est excellent ! En usage bureautique classique, principalement de l’écriture et de la navigation Internet, nous culminons à 15 heures. C’est encore une fois très bien et cela permet d’emporter le PC avec soit toute une journée en laissant le chargeur à la maison.

Une suite logicielle qui mise sur l’IA

Comme d’habitude, Samsung nous propose sa suite logicielle Galaxy sur Windows, avec cette fois un accent sur l’IA. On retrouve ainsi QuickSearch, Samsung Setting, Samsung Gallery ou encore Samsung Pass.

Ces applications permettent une grande convergence avec vos autres produits Galaxy si vous êtes équipés. Par exemple, elles facilitent l’utilisation d’une Galaxy Tab en guise de deuxième écran, ou encore le copier-coller de votre Galaxy Book vers votre Galaxy S25 Ultra. Le Book5 360 étant un PC hybride, il embarque également tout la partie Notes afin de gribouiller facilement sur l’écran. Une fois vos notes sauvegardées, vous les aurez sur votre téléphone et tablette. Très pratique !

A lire aussi – Cet ultra-portable est aussi léger qu’une plume en plus d’avoir un écran OLED, et il coûte moins de 1000 euros. Notre test de l’Asus Zenbook A14

Galaxy IA fait aussi un coucou à travers ses logiciels. Sur ce point, le Book5 360 propose la même expérience que sur les smartphones Galaxy, comme la retranscription d’audio, la recherche d’image sur Google ou encore la retouche photo via Samsung Gallery. C’est clairement ce dernier point qui se montre le plus intéressant, puisqu’il devient simple d’effacer des reflets sur une vitre ou de supprimer des passants indésirables. Au final, l’IA est un gadget qu’on utilise que très peu, mais sa présence est appréciable. En bref, une partie logicielle utile si vous êtes sous l’écosystème Galaxy avec votre smartphone. Pour les autres, c’est un bonus sympathique.

Alors on achète ?

Reste à se poser la question qui tue : on achète ? Techniquement, le Galaxy Book5 360 est un ordinateur solide. Design maîtrisé, puissance appréciable et belle autonomie, il dispose de nombreuses qualités indéniables.

Malheureusement, deux points nous chagrinent particulièrement. La qualité de l’écran, tout d’abord, qui se limite à du 1080p et 60hz, ce qui est rude en 2025. Le prix ensuite, puisqu’il est vendu presque 2000 euros. A ce tarif, on aurait aimé une dalle QHD 120 Hz !

En définitive, le Galaxy Book5 360 est un bon PC, mais vendu trop cher. Il conviendra à ceux qui cherchent un ordinateur hybride pour prendre des notes ou dessiner et qui ne veulent pas mettre 2400 euros dans la version Pro. Mais nous conseillerons plutôt de se tourner vers le Galaxy Book4 Pro 360, bien meilleur et dans la même fourchette de prix.