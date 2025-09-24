Redmi Pad Pro 2 officielle : Xiaomi lance une tablette à l’écran géant pensée pour le divertissement

Lors de son événement Far Closer se tenant aujourd'hui à Munich, Xiaomi a levé le voile sur une toute nouvelle tablette : la Redmi Pad Pro 2. Dotée d'un écran Dolby Vision de 12,1 pouces, celle-ci fait la part belle au divertissement, qu'il s'agisse de vidéo ou de gaming. Le tout à un prix plus que raisonnable.

Aujourd'hui est un jour important pour Xiaomi. Le constructeur chinois s'est rendu à Munich pour présenter plusieurs produits qui ont fait l'objet de nombreuses rumeurs ces derniers mois. La star de la journée est évidemment le Xiaomi 15T (et sa variante Pro), mais le smartphone premium n'est pas le seul à avoir capter l'attention de l'audience. Parmi les nouveautés, on trouve également la Redmi Pad Pro 2, une toute nouvelle tablette qui ne manque pas d'arguments.

Cette dernière fait ainsi suite à la Redmi Pad Pro sortie l'année dernière, tout comme la Redmi Pad avait eu droit à une version 2 peu de temps après son lancement. Alors, que retenir de cette tablette ? À n'en pas douter, c'est sur son écran que le constructeur chinois veut que l'on s'attarde. D'une taille remarquable de 12,1 pouces à la définition 2,5K et proposant un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, la Redmi Pad Pro 2 se veut être le compagnon ultime pour les cinéphiles et gamers.

Xiaomi dévoile sa toute nouvelle tablette axée divertissement

Mais ce n'est pas tout. Dans sa version Verre Mat, l'écran bénéficie d'un revêtement AG nano-texturé, capable d'éliminer jusqu'à 97% des reflets. Pour pouvoir profiter de son plein potentiel, Xiaomi a également souhaité équiper sa tablette d'une batterie robuste. C'est chose faite avec une batterie 12 000 mAh, l'une des plus imposantes jamais proposée par le constructeur.

La tablette est propulsée par un processeur Snapdragon 7s Gen 4 accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et propose, au choix, 128 ou 256 Go de stockage. Pour le système d'exploitation, on retrouvera le traditionnel HyperOS et sa panoplie de fonctionnalités permettant en autre de contrôler les appareils connectés de son foyer.

Voici les tarifs officiels :