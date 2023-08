Tablettes Samsung Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra au meilleur prix : où les acheter moins cher ?

Samsung a annoncé la sortie imminente de ses nouvelles tablettes lors de sa conférence Unpacked. Les Galaxy Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra seront ainsi en vente à partir du 11 août mais en commandant dès aujourd’hui et jusqu’au 10 août, vous pouvez pourrez profiter des offres de précommande. Découvrez ici où les acheter au meilleur prix.

Samsung Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra : où les acheter au meilleur prix ?

Samsung a profité de sa conférence Unpacked le 26 juillet 2023 pour annoncer la sortie des Galaxy Tab S9 Series. Les Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra, disponibles respectivement à partir de 899€, 1149€ et 1349€ pour les versions de base, rejoindront la famille des tablettes tactiles de la marque coréenne à partir du 11 août. Même si ces nouveaux modèles n’apportent pas de grandes révolutions, Samsung a effectué quelques modifications bienvenues comme la certification IP68 qui permet aux tablettes d’être résistantes à l’eau et à la poussière. Chaque modèle existe en 2 coloris, gris ou crème, et en 2 versions, Wifi ou 5G.

Galaxy Tab S9 Wifi au meilleur prix 899€ Voir 899€ Voir 899€ Voir 899€ Voir 899€ Voir 899.99€ Voir Plus d'offres Galaxy Tab S9 5G au meilleur prix 1098.99€ Voir 1098.99€ Voir 1099€ Voir 1099€ Voir 1099€ Voir 1099.99€ Voir 1133.9€ Voir Plus d'offres

Galaxy Tab S9+ Wifi au meilleur prix 1148.99€ Voir 1148.99€ Voir 1149€ Voir 1149€ Voir 1149.99€ Voir 1149.99€ Voir 1185.9€ Voir Plus d'offres Galaxy Tab S9+ 5G au meilleur prix 1315.84€ Voir 1325.51€ Voir 1328.98€ Voir 1328.99€ Voir 1329€ Voir 1329€ Voir 1329.99€ Voir 1341.9€ Voir Plus d'offres

Galaxy Tab S9 Ultra Wifi au meilleur prix 1349€ Voir 1349€ Voir 1349€ Voir 1349.99€ Voir 1349.99€ Voir 1486.75€ Voir Plus d'offres Galaxy Tab S9 Ultra 5G au meilleur prix 1570.98€ Voir 1578.69€ Voir 1578.98€ Voir 1578.99€ Voir 1579€ Voir 1579€ Voir 1579.99€ Voir Plus d'offres

Si vous achetez votre tablette avant le 10 août, comme pour les Galaxy Watch 6, Watch Classic, Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5, vous pourrez profiter des offres de précommande proposées par Samsung. Le géant coréen double ainsi votre espace de stockage pour le même prix, vous offre un Book Cover Keyboard Slim, vous permet de bénéficier gratuitement de l’assurance Samsung Care+ pendant un an et vous permet d’accéder à l’offre de reprise qui peut aller jusqu’à 200€.

La Galaxy Tab S9 256 Go et 12 Go de RAM se retrouve ainsi à seulement 899€ au lieu de 1049 €, soit le même prix que la Galaxy Tab S9 128 Go et 8 Go de RAM. La Galaxy Tab S9+ 512Go et 12Go RAM se retrouve au même prix que la version de 256Go et 12Go RAM à 1149 € au lieu de 1279 €. La Galaxy Tab S9 Ultra de 512Go et 12Go RAM se retrouve à 1349 € au lieu de 1499 € et la version de 1 To est affichée à 1499 € au lieu de 1749€.

Outre la tablette, vous trouverez dans la boîte un S Pen pour plus de précision ainsi qu’un câble USB-C pour recharger votre appareil.

Samsung Galaxy Tab S9 : quelles sont les nouveautés

La Samsung Galaxy Tab S9 est le modèle de base des Galaxy Tab S9 Séries. C’est également le modèle le plus petit, et le moins cher.

Tout comme la Tab S9+ et S9 Ultra, elle est équipée du processeur Snapdragon 8 Gen2 et d’un bel écran Dynamic AMOLED 2X avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa dalle de 11 pouces profite d’une définition de 2560 x 1600 pixels. Ce modèle ne dispose que d’un capteur photo arrière de 13 MP et d'une caméra frontale de 12 MP.

Samsung Galaxy Tab S9+ : quelles sont les nouveautés

La Samsung Galaxy Tab S9+ succède à la S8+ sortie en 2022. Elle est globalement similaire même si on peut noter quelques évolutions. Elle dispose de la même dalle AMOLED de 12,4 pouces (2800 x 1752 pixels) avec un taux de rafraîchissement maximal à 120 Hz. Elle intègre néanmoins le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen2 de Qualcomm accompagné de 12 Go de RAM.

Niveau photo, la Samsung Galaxy Tab S8+ est équipé de deux capteurs à l’arrière, un capteur principal de 13 Mpx et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Les deux capteurs à l'avant restent à 12 Mpx.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra : quelles sont les nouveautés

La Galaxy Tab S9 Ultra a de nombreuses similitudes avec son prédécesseur. Elle est ainsi équipée d’un grand écran AMOLED de 14,6 pouces qui bénéficie d’une belle résolution de 2960 x 1848 pixels. Son taux de rafraîchissement culmine à 120 Hz.

Mais Samsung a doté sa tablette premium d’un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et de 12 Go de RAM. C’est donc une tablette puissante et fluide qui profite d’une batterie de 11 200 mAh capable de fournir une autonomie de 15h. Grâce à sa fiche technique, ses caractéristiques et l’ajout du Book Cover Keyboard Slim, elle peut parfaitement remplacer un ordinateur portable.

Coté photo, la Galaxy Tab S9 Ultra dispose de deux capteurs de 13 et 8 mégapixels (ultra grand-angle) à l’arrière et d’un double capteur de 12 mégapixels à l’avant.

Voici un récapitulatif des différents modèles :