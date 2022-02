Précommande Samsung Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra : où les acheter au meilleur prix ?

La tablette Samsung Galaxy Tab S8 est disponible à la précommande. Présentée en même temps que les smartphones Galaxy S22, lors de Unpacked Samsung du 9 février 2022, elle se décline en trois versions : Tab S8, S8+ et S8 Ultra. Si vous envisagez d'acquérir une de ces trois tablettes, nous vous proposons ici les meilleures offres du moment pour savoir où acheter une Galaxy Tab S8 au meilleur prix.

💰Où acheter la Galaxy Tab S8 au prix le moins cher ?

On commence par la Samsung Galaxy Tab S8 qui est la plus abordable des tablettes Tab S8 2022 du constructeur. La version Wifi embarquant 128 Go de stockage est au prix de 769,99 €. La variante la plus onéreuse atteint quant à elle 969,99 €. Il s'agit de la version Wifi + 5G avec 256 Go de mémoire interne. Les précommandes sont ouvertes du 9 février au 31 mars pour une disponibilité le 1 avril. Récapitulons :

Galaxy Tab S8 128 Go Wifi : 769,99 €

Galaxy Tab S8 256 Go Wifi : 819,99 €

Galaxy Tab S8 128 Go 5G : 919,99 €

Galaxy Tab S8 256 Go 5G : 969,99 €

💰Où acheter la Galaxy Tab S8+ au prix le moins cher ?

On continue avec la version intermédiaire, la Samsung Galaxy Tab S8+. Le moins que l'on puisse dire c'est que Samsung n'y va pas de main morte concernant les tarifs de ses nouvelles tablettes. Pour s'offrir la S8+, il faut au minimum sortir 999,99 € de sa poche. Il s'agit bien évidemment du modèle le plus simple, Wifi avec 128 Go de mémoire interne. La version 5G avec 256 Go de stockage s'envole à 1 219,99 €. Tout comme la S8 classique, elle sera disponible le 1er avril et les précommande se tiennent du 9 février au 31 mars. Récapitulons :

Galaxy Tab S8+ 128 Go Wifi : 999,99 €

Galaxy Tab S8+ 256 Go Wifi : 1 059,99 €

Galaxy Tab S8+ 128 Go 5G : 1 159,99 €

Galaxy Tab S8+ 256 Go 5G : 1 219,99 €

💰Où acheter la Galaxy Tab S8 Ultra au prix le moins cher ?

Enfin, la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra est le modèle le plus imposant, tant par sa taille (écran de 14,6 pouces 2 960 x 1848 pixels, 120 Hz) que par le prix : 1 319,99 € pour la variante Wifi en 256 Go. La version ultime 5G embarquant 512 Go de mémoire est quant à elle proposée à 1 699,99 €. La Galaxy Tab S8 Ultra est à ce jour la tablette Android la plus grande du marché.

La batterie est elle de 11 200 mAh et est aussi compatible avec la recharge rapide de 45 Watts. Là encore, le clavier est vendu séparément. Comme les deux modèles cités précédemment, les précommandes sont ouvertes du 9 février au 31 mars pour une disponibilité le 1er avril. On récapitule :

Galaxy Tab S8 Ultra 256 Go : 1 319,99 €

Galaxy Tab S8 Ultra 512 Go : 1 549,99 €

Galaxy Tab S8 Ultra 256 Go : 1 479,99 €

Galaxy Tab S8 Ultra 512 Go : 1 699,99 €

🎁Bonus de précommande Galaxy Tab S8

Pour la précommande des nouvelles tablettes Galaxy S8, S8+ et S8 Ultra vous pouvez bénéficier d'un bonus donnant droit à un Book Cover Keyboard Slim ou Book Cover Keyboard offert ainsi que 200 € de bonus de reprise via formulaire. L'offre est valable du 9 février au 31 mars 2022 chez l'ensemble des commerçants français (hors Samsung Shop FR), tels que Amazon France, Fnac, Darty, Cdiscount et certains opérateurs comme Bouygues Telecom, Orange, SFR ou Free.

🤔Quelles différences entre les Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra ?

Afin que vous puissiez vous faire une idée des différences entre les Samsung Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra, nous vous proposons ci-dessous un tableau comparatif de leur fiche technique. Vous pouvez ainsi visualiser rapidement les caractéristiques de chaque tablette et faire votre choix plus facilement.