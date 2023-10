La tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE est à prix cassé, avec les écouteurs Buds 2 offerts

Samsung casse le prix de l'une de ses meilleures tablettes, la Galaxy Tab S7 FE. Elle fait l'objet d'une réduction de 100 € sur le site officiel de la marque. Samsung vous offre en plus les écouteurs Galaxy Buds 2 ainsi que le Book Cover de la tablette dont les prix respectifs sont de 132 € et 35 €.

Samsung multiplie les offres promotionnelles sur ses produits à l'approche de la fin d'année. Après sa gamme de TV OLED, ses écrans gaming et professionnels ou encore le Galaxy S23, c'est maintenant le tour de la Galaxy Tab S7 FE. L'offre en cours est valable pour quelques jours seulement (jusqu'au 5 novembre). Elle vous permet de profiter d'une réduction de 100 € sur toutes les versions de la tablette avec le code promo MYS7FE.

Et comme si cela ne suffisait pas, Samsung vous offre en plus ses écouteurs Galaxy Buds 2 ainsi que le Book Cover de la Tab S7 FE. Les deux ont une valeur totale d'un peu moins de 170 €.

268 € de remise sur le pack Galaxy Tab S7 FE avec son Book Cover + les Galaxy Buds 2

Pas besoin de sortir la calculette. On arrive donc à un avantage de presque 270 € sur cette offre que propose Samsung. Notez que les écouteurs Galaxy Buds 2 (olive) et le Book Cover complètent automatiquement le panier lorsque vous ajoutez la Tab S7 FE. L'offre est valable sur toutes les versions de la tablette : WiFi, 5G, tous les coloris et stockages.

La version WiFi 64 Go vous reviendra ainsi à 549 € au lieu de 649 €. La version 128 Go coûte 50 € de plus. Si vous voulez une version 5G de la tablette Samsung, ajoutez 90 € et 80 € respectivement aux deux modèles de base.

Rappelons pour finir que la Galaxy Tab S7 FE dont voici notre test est une version édulcorée des Tab S7 et S7+, deux modèles haut de gamme. Cette tablette bénéficie des mêmes finitions premium, mais fait quelques concessions pour offrir un tarif plus accessible.

Samsung mise donc ici sur le rapport qualité prix avec un SoC Snapdragon 750G épaulé par 4 ou 6 Go de RAM selon que vous choisissiez les versions avec 64 Go ou 128 Go de stockage. La tablette dispose d'un écran de 12,4 pouces qui n'est certes pas le meilleur de Samsung, mais offre une qualité d'affichage plus que correcte.

Enfin, la tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE dispose d'une batterie de 10 090 mAh qui peut tenir plusieurs jours selon l'utilisation que vous en faites. Elle est compatible avec une charge rapide de 45W pour peu que vous disposiez du bloc de charge adéquat. Samsung livre la tablette avec un chargeur de 25W.