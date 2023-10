Les Honor 90 et 90 Lite n’ont jamais été aussi abordables, dès 149 €

Le Honor 90 et sa version Lite font l'objet d'une belle réduction sur le site officiel d'Honor. La marque propose 200 € de réduction sur le premier, ce qui fait chuter son prix à 299 € au lieu de 499 €. Et comme si cela ne suffisait, le bracelet Honor Band 7 ainsi que les écouteurs EarBuds X5 vous sont offerts. Le Honor 90 Lite quant à lui est disponible à 149 €.

Les smartphones Honor offrent un excellent rapport qualité prix. C'est le cas du Honor 90, l'un des meilleurs smartphones milieu de gamme du marché. Son design est soigné, il dispose d'une partie photo de bonne facture et offre de solides performances. Le tout pour un prix situé sous la barre des 500 euros dans son unique version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

En ce moment, Honor vous permet de l'acheter encore moins cher grâce à une réduction totale de 200 € qui fait donc passer son prix à 299 €. Et pour ce tarif, la marque vous offre aussi le bracelet Honor Band 7 ainsi que les écouteurs EarBuds X5. Si vous préférez le Honor 90 Lite, la version allégée, il fait l'objet d'une réduction de 100 € qui fait passer son prix à 149,90 €.

Jusqu'à 200 € de réduction sur les Honor 90 et 90 Lite : comment en profiter ?

On commence par le Honor 90. Il est affiché au prix de 499,90 €, mais vous pouvez profiter d'une réduction immédiate de 100 € avec le code promo AH90100. Vous payez donc 399,90 € pour le Honor 90. Le Honor Band 7 et les EarBuds X5 s'ajoutent automatiquement au panier.

En plus de cette réduction immédiate, Honor propose en ce moment une offre de remboursement de 100 € pour l'achat du Honor 90 (voir les conditions ici). Le Honor 90 Lite en ce qui le concerne est affiché à 249,90 €, mais pouvez profiter d'une réduction immédiate de 50 € avec le code promo AA90L en plus d'un remboursement du même montant (50 €). La version Lite vous reviendra ainsi, au final, à 149 € et c'est un excellent prix.

Notez enfin que l'offre de remboursement est disponible jusqu'au 31 octobre 2023 pour les deux smartphones. Nous avons eu le plaisir de tester le Honor 90. N'hésitez pas à le lire pour en savoir plus sur l'appareil.

