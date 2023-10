Grosse baisse de prix sur une sélection d’écrans PC gaming et professionnels de Samsung

Pendant seulement quelques heures, une sélection d'écrans PC gaming et professionnels de Samsung font l'objet d'une belle remise sur le site officiel de la marque. En plus de réductions variables sur les modèles concernés, ils sont tous éligibles à une remise supplémentaire de 10% jusqu'au 12 octobre 2023.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE SAMSUNG

Après les baisses de prix sur sa gamme de TV OLED et ses promos des French Days 2023, Samsung enchaîne avec une nouvelle campagne promotionnelle. Cette fois-ci, les écrans PC sont à l'honneur pour seulement quelques heures. Jusqu'au 12 octobre 2023 à 23h59, plusieurs moniteurs gaming et professionnels font l'objet d'une réduction de 10% avec le code promo MONITEUR10.

Notez que ce code est s'ajoute aux réductions déjà en cours sur le site de Samsung. L'avantage cumulé peut donc devenir très intéressant pour plusieurs écrans PC de la sélection.

Écrans PC Samsung : jusqu'à 314 € de remise sur le site officiel

Si vous visez un écran PC gamer, le modèle Odyssey G6 dans sa version de 32 pouces fait l'objet d'une réduction de total de 155 €. Le moniteur est en effet affiché à 549 € au lieu de 649 €, ce qui correspond à une première réduction de 100 €. A cela s'ajoutent les 10% supplémentaires avec le code MONITEUR 10. L'écran vous reviendra en définitive à 494 € au lieu de 649 €.

C'est un écran incurvé 4K UHD de type IPS. Il offre un taux de rafraîchissement de 240Hz et un temps de réponse très faible de 1ms. De quoi répondre aux attentes des gamers les plus exigeants. Notez qu'il bénéficie d'une compatibilité FreeSync Premium Pro, mais aussi G-Sync même si on y voit pas la certification officielle.

La plus grosse réduction sur les écrans PC professionnels Samsung concerne le modèle ViewFinity S80P dans sa version de 32 pouces. En plus d'être fluide et d'offrir une diagonale confortable, cet écran incurvé a la particularité de bénéficier d'un traitement anti-reflet de premier plan.

Il est affiché à 539 € au lieu de 799 €, ce qui correspond à une réduction de 260 € à la base. Les 10% de réduction supplémentaire avec le code MONITEUR10 portent son prix à 485 €. En somme, c'est une remise de 314 € que propose Samsung sur ce modèle.

Et si vous disposez d'un budget plus serré, vous pouvez jeter votre dévolu sur l'écran PC ViewFinity S6 (S60A) qui est disponible dès 206 € avec des diagonales allant de 24 à 32 pouces. Au total, 11 modèles d'écran PC gaming et bureautiques sont éligibles à cette offre spéciale de Samsung. Pour rappel, elle expire le jeudi 12 octobre 2023 à 23h59.