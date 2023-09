Jusqu’à 780 € de remise sur les TV Samsung OLED de 2023, seulement ce week-end

Samsung propose de grosses réductions sur ses TV OLED de 2023. En plus d’une remise allant jusqu’à 300 €, vous pouvez profiter d’une réduction supplémentaire de 10% pendant seulement trois jours.

C’est donc une double promotion que propose Samsung sur ses TV OLED les plus récentes. Lancées il y a seulement quelques mois, elles font déjà l’objet de plusieurs centaines d’euros de réduction sur le site de la marque. La gamme des TV OLED Samsung de 2023 est composée de deux modèles : les S90C et S95C qui sont disponibles en différentes tailles allant de 55 à 77 pouces.

Toutes deux font l’objet d’une remise de 200 € ou 300 € selon la taille choisie. Et comme si cela ne suffisait pas, le code promo OLED10 vous permet de bénéficier d’une remise supplémentaire de 10%. Ce code est valable dès ce vendredi 8 septembre 2023 à 20h, jusqu'au lundi 11 septembre inclus à 23h59.

TV Samsung OLED 2023 : les réductions à saisir ce week-end

On commence donc par le modèle le plus accessible : la TV Samsung OLED S90C qui est disponible en trois tailles : 55 pouces, 65 pouces et 77 pouces. Le modèle de 55 pouces bénéficie d’une réduction de 200 € en ce moment à laquelle s’ajoutent les 10% de réduction avec le code OLED10. Elle revient en tout et pour tout à 1 619 € au lieu de 1 999 €, ce qui correspond à une réduction de 380 € (19%).

La TV Samsung S90C de 65 pouces est à 2 249 € au lieu de 2 799 € avec le code OLED10, ce qui correspond à une réduction de 550 € (20%). Enfin, la taille de 77 pouces est à 3599 € au lieu de 4299 € avec le même code promo, soit une réduction de 699 €.

Venons-en enfin au modèle le plus avancé des TV OLED de Samsung : la S95C. Celle-ci est à 2 249 € au lieu de 2 699 € pour le modèle de 55 pouces, ce qui correspond à une réduction de 450 € (17%).

Le modèle de 65 pouces quant à lui revient à 2 669 € au lieu de 3 599 €, soit 629 € de réduction. Enfin, la TV Samsung OLED S95C de 77 pouces est à 4139 € au lieu de 5099 €, ce qui correspond à une remise de 780 €.

Les caractéristiques des TV OLED Samsung de 2023

Samsung s’est lancé récemment sur le marché des TV OLED. La marque revient en 2023 avec deux modèles phares : le Samsung OLED S95C qui est le modèle le plus haut de gamme et le S90C qui mise quant à lui sur un excellent rapport qualité-prix.

Contrairement aux autres marques et notamment à sa concurrente coréenne, Samsung a se distingue par l’association des technologies Quantum Dots et OLED. Ce combo désigné par QD-OLED permet d’améliorer la luminosité et les couleurs de ces téléviseurs OLED.

Le pic de luminosité de la Samsung S95C OLED est ainsi proche des 1500 nits. C’est un chiffre très élevé pour une TV OLED. Vous n’aurez donc pas à vous soucier d’être dans une pièce avec beaucoup de lumière. Notez que les deux modèles sont compatibles avec les formats HDR, jusqu’au HDR10+ Adaptative. Mais comme d’habitude, Samsung ne propose pas de Dolby Vision.

Notez que pour toutes les TV OLED Samsung de 2023, la partie audio est au beau fixe et qu’elles sont aussi conçues pour les gamers, et notamment pour ceux qui souhaitent utiliser leur TV avec une PS5 ou une Xbox Series X.