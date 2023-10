Jusqu’à 200 € de remise sur le Galaxy S23, mais pas pour longtemps

Samsung propose jusqu'à 200 € de remise sur le Galaxy S23. L'offre se compose d'une réduction de 50 € à laquelle s'ajoute un bonus de reprise de 150 €. On vous donne tous les détails sur ce bon plan.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Galaxy S23 tombe sous la barre des 600 €, contre 799 € pour le modèle de base. Samsung propose en effet une réduction de 50 € sur toutes les capacités de stockage et tous les coloris du smartphone. Pour en profiter, il suffit de renseigner le code promo MYPHONE au panier. Ce tarif peut descendre encore plus bas avec le bonus de reprise de 150 € si vous décidez d'échanger un ancien appareil.

Ce bonus est valable pour l'achat de tous les modèles de la série S23 (voir les conditions). La remise totale potentielle est donc de 200 € pour ce qui concerne le Galaxy S23, sans compter la valeur de reprise de votre ancien appareil. Il peut s'agir d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur, d'une montre connectée ou d'écouteurs sans fil.

Le Galaxy S23 dès 599 € sur le site de Samsung

Le Galaxy S23 disposant de 128 Go de stockage est donc accessible dès 599 € sur le site officiel de Samsung. Il est affiché à 799 €, mais passe à 749 € avec le code MYPHONE qui vous fait profiter de 50 € de réduction. L'offre est valable du 16 au 22 octobre 2023. Vous pouvez vous arrêter là ou aller plus loin en activant l'option de reprise d'un ancien appareil. Il suffit de cliquer sur le lien “Ajouter la reprise avec remise immédiate” qui est visible sur la page du panier.

Toute reprise vous donne droit à un bonus de 150 € auquel s'ajoute le montant de la reprise. Celui-ci varie énormément selon l'appareil que vous souhaitez vendre ainsi que son état.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les points clés du Galaxy S23

C'est le modèle d'entrée de série des smartphones haut de gamme de Samsung lancés en 2023. Le Galaxy S23 est le premier modèle de la gamme S à embarquer une puce Qualcomm, en l'occurrence une version personnalisée du Snapdragon 8 Gen 2. Ce dernier est épaulé par 8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage.

Venons-en à la partie photo du Galaxy S23 dont voici notre test. Elle se compose d'un module principal de 50 MP qui est épaulé par un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3X. Enfin, la batterie de 3900 mAh est compatible avec la recharge rapide à 25W.