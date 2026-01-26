Abandonné par Amazon et boudé par Samsung, Android TV n’est pas (tout à fait) mort : la relève est déjà assurée

Le paysage des Smart TV semble se fragmenter. Samsung, LG et désormais Amazon misent sur leurs propres systèmes d'exploitation, alors qu’Android TV paraît massivement abandonné. Mais n'enterrons pas la plateforme de Google trop vite : la réalité est bien plus nuancée.

Le monde des systèmes d’exploitation dédiés aux Smart TV est en pleine mutation. Plusieurs constructeurs équipent déjà leurs téléviseurs de leur solution maison, tels que Samsung avec Tizen, ou LG avec WebOS. Amazon a récemment emprunté le même chemin en abandonnant Android TV sur ses Fire TV au profit de Vega OS, son système propriétaire basé sur Linux. Quant aux fabricants qui ne disposent pas de leur solution maison, beaucoup recourent aux licences Roku ou Fire TV.

Mais quid d’Android TV alors ? La plateforme signée Google est-elle désertée massivement, devenant le mal-aimé des systèmes d’exploitation pour les téléviseurs intelligents ? Rien ne sert d’être aussi alarmiste : la firme de Mountain View n’est pas près de disparaître du monde des Smart TV.

Android TV n’est pas mort, il s’appelle juste Google TV

D’abord, le marché évolue : les téléviseurs connectés sont de plus en plus nombreux, et parmi ces nouveaux modèles figurent notamment ceux d’entreprises utilisant des solutions concurrentes à Android TV. De ce fait, comme le soulignent nos confrères de BGR, il est normal que la part de Google semble reculer.

Surtout, Android TV n’est pas mort. La plateforme de la firme de Mountain View a seulement été rebaptisée Google TV en 2020. Ainsi, les nouveaux appareils étant livrés avec la nouvelle interface sortent simplement sous cette appellation, que ce soit les téléviseurs ou les appareils de streaming de marques comme Sony ou TCL, entre autres, ou encore le Chromecast qui a été remplacé par le Google TV Streamer.

En résumé, Google TV est la version la plus récente et la plus moderne d’Android TV, qui a apporté à la plateforme son lot d’améliorations, que ce soit au niveau du design global ou de l’ergonomie. TCL devrait, par ailleurs, bientôt déployer Android 14 sur ses anciens téléviseurs Google TV.

De plus, la firme de Mountain View ne se contente pas d’un changement de nom et de quelques améliorations : Google TV va bientôt recevoir plusieurs nouveautés alimentées par Gemini – signe que la plateforme poursuit son petit bonhomme de chemin, ce qui signifie qu’elle présente encore un intérêt pour le géant de la tech. Ces fonctions inédites, allant de l’ajustement intelligent des paramètres à la prise en charge de Google Photos, devraient arriver sur certains téléviseurs de TCL, avant d’être déployées sur d’autres appareils Google TV.