Ce modèle de Chromecast cesse de fonctionner, il va falloir changer d’appareil

Le Chromecast de première génération, sorti en 2013, semble connaître des défaillances ces derniers temps, le rendant inutilisable pour certaines actions.

google chromecast fin support
Crédits : Google

Les Google Chromecast de première génération ne reçoivent plus de mise à jour depuis 2023, mais restaient tout de même fonctionnels sans support logiciel. Mais récemment, des utilisateurs ont constaté des dysfonctionnements sur leurs appareils, qui permettent à n'importe quel écran muni d'un port HDMI de recevoir des flux vidéo et audio depuis un PC, smartphone ou tablette.

Sur Reddit, plusieurs propriétaires d'un Chromecast de première génération rapportent que leur dispositif ne peut plus streamer certains contenus. Ce qui est étonnant, c'est que les problèmes semblent varier selon les personnes. Dans certains cas, le Chromecast ne peut même plus être ajouté à Google Home sur un smartphone Android après une réinitialisation, mais peut l'être depuis un iPhone.

YouTube et HBO Max ne fonctionnent plus sur Chromecast de première génération

Un utilisateur a réalisé des tests et partagé ce qui ne fonctionne plus sur son Chromecast, et ce qui continue à marcher normalement.

Ces services ne fonctionnent plus :

  • Application YouTube pour Android

  • YouTube depuis le navigateur Chrome sur un ordinateur de bureau

  • Google Home

  • HBO Max

  • Paramount+

  • Pluto TV

Ces services sont encore fonctionnels :

  • Amazon Prime Video

  • Disney+

  • Hulu

  • Spotify

  • Tubi

  • Application VLC pour Android

  • Application de bureau VLC pour Windows

Streamer du contenu vers le Chromecast depuis les versions web des plateformes via Chrome peut dépanner, mais ne réussit pas toujours. “La diffusion par clic droit depuis le navigateur Chrome sur ordinateur Windows fonctionne pour certains sites, mais pas pour d'autres. Je me demande si cela est dû à la compatibilité des codecs. Pour l'instant, j'ai constaté que YouTube et Twitch ne fonctionnent pas, contrairement à Rumble, Kick et Dailymotion”, explique un certain chantastique.

Avec 13 ans d'existence, le premier modèle de Chromecast aura connu une belle vie, qui semble se rapprocher de son terme. Au grand dam de ceux qui comptaient encore dessus pour des écrans secondaires. On l'a vu il y a quelques jours avec l'arrêt de la prise en charge de l'application HBO Max sur Fire OS 5, le vieux matériel ne peut pas suivre indéfiniment l'évolution technologie des plateformes.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Spotify ne fonctionne plus correctement avec CarPlay, voici ce qu’on sait

De nombreux utilisateurs ont constaté des bugs gênants sur Spotify via CarPlay depuis la dernière mise à jour. Les équipes de la plateforme de streaming sont sur le coup. Sur…

Ninja NeverClog : l’extracteur de jus à froid passe à prix cassé avec ce code, vite !

Vous souhaitez faire vos propres jus maison ? L’excellent Ninja NeverClog vous donne la possibilité d’avoir des jus de fruits et de légumes frais en toute simplicité. Et bonne nouvelle,…

AliExpress fait chuter le prix du Ryzen 7 9800X3D : -32 % sur le processeur favori des gamers

Le Ryzen 7 9800X3D est resté longtemps hors de portée pour de nombreux gamers qui cherchaient à s’offrir l’un des meilleurs processeurs pour le jeu sans casser leur tirelire. AliExpress…

Surprise, le Samsung Galaxy Z Fold 8 n’aurait pas ces fonctionnalités que l’on était certain qu’il aurait

Une récente fuite vient de jeter un froid auprès de ceux qui attendent le Galaxy Z Fold 8. Alors qu’il paraissait logique que le prochain pliant premium de Samsung hérite…

Google accuse faussement ses propres utilisateurs pour les pousser vers un abonnement payant

Google vient de se retourner contre ses propres utilisateurs les plus fidèles. Des comptes gratuits promis pour toujours se retrouvent soudainement menacés de suppression. Le géant californien réclame un abonnement…

Marvel sur Disney+ : dans quel ordre chronologique doit-on regarder les films ?

Si vous comptez vous abonner à la plateforme Disney+ pour voir ou revoir les aventures des héros issus de l’univers Marvel, vous devez d’abord vous poser ces 2 questions :…

Croire Elon Musk sur le Cybertruck lui a coûté une nuit en prison et son pickup au fond d’un lac

Elon Musk avait promis que son Cybertruck pouvait traverser des lacs. Un Texan l’a pris au mot. Il est désormais en prison et son pickup au fond de l’eau. Les…

Les AirPods 4 sont à petit prix, mais ça ne va pas durer !

Les écouteurs d’Apple vous font de l’oeil ? Les AirPods 4 sont actuellement à prix cassé sur Amazon. Normalement en vente à 149 €, vous pouvez acheter la version sans…

La batterie du Xiaomi 17 Max tient deux fois plus longtemps que celle de l’iPhone 17 Pro Max… selon Xiaomi

Xiaomi a publié une vidéo montrant que l’autonomie de son nouveau Xiaomi 17 Max est plus de deux fois supérieure à celle de l’iPhone 17 Pro Max, pourtant endurant. Le…

Android 17 décuple les capacités des Live Updates qui s’ouvrent enfin au sport, au voyage et à la santé

Les Live Updates – ou mises à jour en direct – sont l’une des nouveautés les plus importantes introduites par Android 16 l’an dernier. Mais elles n’étaient prises en charge…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.