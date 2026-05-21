Ce modèle de Chromecast cesse de fonctionner, il va falloir changer d’appareil

Le Chromecast de première génération, sorti en 2013, semble connaître des défaillances ces derniers temps, le rendant inutilisable pour certaines actions.

Les Google Chromecast de première génération ne reçoivent plus de mise à jour depuis 2023, mais restaient tout de même fonctionnels sans support logiciel. Mais récemment, des utilisateurs ont constaté des dysfonctionnements sur leurs appareils, qui permettent à n'importe quel écran muni d'un port HDMI de recevoir des flux vidéo et audio depuis un PC, smartphone ou tablette.

Sur Reddit, plusieurs propriétaires d'un Chromecast de première génération rapportent que leur dispositif ne peut plus streamer certains contenus. Ce qui est étonnant, c'est que les problèmes semblent varier selon les personnes. Dans certains cas, le Chromecast ne peut même plus être ajouté à Google Home sur un smartphone Android après une réinitialisation, mais peut l'être depuis un iPhone.

YouTube et HBO Max ne fonctionnent plus sur Chromecast de première génération

Un utilisateur a réalisé des tests et partagé ce qui ne fonctionne plus sur son Chromecast, et ce qui continue à marcher normalement.

Ces services ne fonctionnent plus :

Application YouTube pour Android

YouTube depuis le navigateur Chrome sur un ordinateur de bureau

Google Home

HBO Max

Paramount+

Pluto TV

Ces services sont encore fonctionnels :

Amazon Prime Video

Disney+

Hulu

Spotify

Tubi

Application VLC pour Android

Application de bureau VLC pour Windows

Streamer du contenu vers le Chromecast depuis les versions web des plateformes via Chrome peut dépanner, mais ne réussit pas toujours. “La diffusion par clic droit depuis le navigateur Chrome sur ordinateur Windows fonctionne pour certains sites, mais pas pour d'autres. Je me demande si cela est dû à la compatibilité des codecs. Pour l'instant, j'ai constaté que YouTube et Twitch ne fonctionnent pas, contrairement à Rumble, Kick et Dailymotion”, explique un certain chantastique.

Avec 13 ans d'existence, le premier modèle de Chromecast aura connu une belle vie, qui semble se rapprocher de son terme. Au grand dam de ceux qui comptaient encore dessus pour des écrans secondaires. On l'a vu il y a quelques jours avec l'arrêt de la prise en charge de l'application HBO Max sur Fire OS 5, le vieux matériel ne peut pas suivre indéfiniment l'évolution technologie des plateformes.