Google TV : fini la recherche de films gratuits pendant des plombes, cette solution vient remettre de l’ordre

La firme de Mountain View a de grandes ambitions pour sa plateforme Google TV, mais elles ne reposent pas toutes sur Gemini – sa solution IA maison. Le géant de la tech testerait deux nouveaux onglets pour améliorer la navigation au sein de l’interface, en simplifiant notamment la recherche de films et séries gratuits.

La firme de Mountain View a profité du CES (Consumer Electronics Show) 2026 pour présenter les futures fonctions de Gemini pour Google TV : ajustement des paramètres par commande vocale et exploration de la bibliothèque Google Photos grâce à une simple discussion ne sont que deux exemples parmi d’autres options inédites.

Mais il semble que ce ne soient pas les seules nouveautés que réserve Google à sa plateforme dédiée aux Smart TV. En effet, le géant de la tech testerait actuellement deux onglets inédits dans la barre de navigation de l’écran d’accueil de Google TV. L’objectif ? Faciliter la recherche de contenus – notamment gratuits.

Google TV intègre deux nouveaux onglets pour faciliter la recherche de contenus gratuits

Google semble mener diverses expérimentations afin de proposer l’expérience utilisateur la plus optimale. Récemment, l’entreprise avait déplacé deux onglets – Bibliothèque et Liste de suivi – de l’écran d’accueil afin de simplifier l’interface. Aujourd’hui, un revirement de stratégie apparaît : elle réintègrerait entre « Live » et « Apps » deux nouvelles sections. C’est en tout cas ce que suggère le post de Jodath79 sur Reddit.

Baptisées Free et Shop (respectivement Gratuit et Boutique si l’on traduit littéralement), ces deux onglets inédits viseraient à faciliter la navigation. En effet, ils sépareraient les contenus gratuits de ceux payants issus des différentes applications de l’interface. Ils mettraient également en avant un Top 10. Pour la section Free, ce serait le classement des films gratuits avec publicités de la région – ce qui suggère la « promotion » de contenus issus d’applications de streaming gratuit comme Tubi TV et de Freeplay, le service de Google financé par la publicité. Quant à la page Shop, le Top 10 est celui des films les plus vendus.

L’expérience d’un onglet Free n’est pas nouvelle chez la firme de Mountain View : un test similaire a été repéré le mois dernier par nos confrères d’Android Authority sur Android TV – qui n’est pas encore mort. En étendant ce type de page à Google TV – et donc aux téléviseurs les plus récents ou haut de gamme –, le géant de la tech entend probablement accroître ses revenus publicitaires. Il semble que cette expérimentation ne soit déployée que sur un nombre très limité d’appareils : on ignore donc pour le moment quand – et si – ces modifications apparaîtront pour tous les utilisateurs.