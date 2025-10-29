On sait quand Gemini sera disponible sur le Google TV Streamer et certaines Smart TV

Gemini est sur le point de débarquer sur des appareils Google TV, comme des Smart TV Hisense et TCL, ainsi que le Google TV Streamer.

Après les smartphones et les enceintes ou écrans connectés, Google prépare l’arrivée de son assistant IA Gemini sur les téléviseurs. La TCL QM9K a été la première TV du marché à intégrer Gemini, mais depuis, son déploiement au sein de Google TV n’a pas progressé. La situation va toutefois se décanter sous peu, une nouvelle vague d’appareils s’apprêtant à recevoir la fameuse mise à jour.

La firme avait communiqué une première fenêtre de sortie pour l’ajout de Gemini dans d’autres produits Google TV. Elle évoquait à l’époque une disponibilité “plus tard cette année”. Google vient de préciser son calendrier, mentionnant désormais un déploiement de Gemini sur ces appareils cet hiver. Si on recoupe ces deux informations, on peut penser que l’assistant IA va débarquer dans Google TV lors des derniers jours de 2025, puisque l’hiver commence le 21 décembre. Mais il n’est pas clair si une sortie en 2025 est toujours d’actualité. Si ce n’est pas le cas, l’hiver peut alors nous amener jusqu’au 20 mars 2026. Cela signifierait que la promesse initiale n’est pas tenue et que Gemini arrivera en retard.

Gemini se fait désirer sur Google TV

Pour rappel, voici la liste des appareils qui devraient embarquer Gemini parmi les premiers :

Le Google TV Streamer, la box TV qui a remplacé les Chromecast.

Le Walmart onn. 4K Pro, une autre box sous Google TV disponible en Amérique du Nord.

Les Smart TV Hisense U7, U8 et UX sorties en 2025.

Les Smart TV TCL QM7K, QM8K et X11K sorties en 2025.

Précisons que Google vient tout juste de présenter Gemini for Home en détails. Ce nouvel assistant doit servir à contrôler les objets connectés de la maison de manière plus habile, notamment grâce à sa capacité à communiquer en langage naturel. Gemini for Home peut aussi analyser votre routine ou l’activité de vos appareils, pour générer des résumés de ce qui a été filmé par les caméras, par exemple. Il intègre Gemini Live, mais les fonctionnalités les plus avancées deviennent payantes.