WhatsApp peut servir à prouver un excès de vitesse, du moins dans ce pays

Mettant fin à un débat qui sévissait depuis quelques années, la Cour de cassation d'un pays voisin de la France valide l'utilisation de WhatsApp pour prouver un excès de vitesse.

Radar
Crédits : 123RF

Il existe de nombreuses manières d'attester d'un excès de vitesse. Les radars classiques que l'on voit aux bords de nos routes, ceux qui équipent certains feux tricolores, ceux qui mesurent votre allure sur une distance donnée, des voitures-radar privées, etc. Dans tous les cas, le but est d'enregistrer l'infraction puis de l'envoyer au centre qui la traitera avant de vous faire parvenir la contravention. Et puis il y a l'application de messagerie WhatsApp.

En 2024, un homme accusé d'un excès de vitesse est finalement acquitté en première instance. L'infraction a bien eu lieu, mais l'image du radar a été envoyée via WhatsApp à l'agent chargé de dresser le procès-verbal. Au moment des faits, il n'y avait personne de physiquement présent au niveau du radar. C'est ce point précis qui a motivé la décision du tribunal. Le procureur saisi alors la Cour de cassation et celle-ci tranche le 26 février 2026 : WhatsApp peut servir à prouver un excès de vitesse.

WhatsApp peut être utilisé dans le cas d'un excès de vitesse dans ce pays

Cela s'est passé au Maroc. Plus précisément, c'est la transmission d'une image de radar par l'application WhatsApp qui est considérée comme légale par la plus haute instance juridique du pays. Comme elle l'a rappelé dans sa décision, l’article 197 du Code de la route ne stipule pas que l'agent rédigeant la contravention doit être physiquement présent sur les lieux de l'infraction. Il n'y avait donc pas lieu d'acquitter le conducteur accusé en invoquant cette absence.

Lire aussi – Envie de détecter les radars sur Google Maps ? Cette astuce imparable vous permet de le faire en quelques minutes

En France, ce genre de décision ne risque pas d'être rendue de sitôt. Le gouvernement pousse vers une dématérialisation des contraventions et la mise en place d'un système automatisé, mais en se servant de canaux de communication internes. Il n'est pas question, du moins dans un avenir proche, d'avoir recours à une plateforme extérieure comme WhatsApp.

Source : Le360


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

AliExpress frappe fort pour le Choice Day : voici les vraies bonnes affaires à ne pas rater

AliExpress débute le mois de mars avec son opération Choice Day qui fait chuter les prix sur toute la boutique. Smartphones, tablettes, objets connectés… les promotions sont très attractives dans…

Votre smartphone Android peut accéder à de nombreuses données cachées, on vous explique comment

Votre smartphone peut afficher de nombreuses informations cachées et pourtant utiles : affichage du numéro IMEI, du DAS ou encore de votre consommation de données mobiles… Il suffit juste de…

Poco M7 : le smartphone de Xiaomi passe à moins de 100 €, incroyable !

Les smartphones à moins de 100 € sont souvent très décevants ou ce sont de très vieux modèles. Ce n’est pas le cas du Poco M7 qui est sorti il…

BYD dévoile une nouvelle batterie pour voiture électrique avec plus de 1000 km d’autonomie

L’autonomie des voitures électriques pourrait franchir un cap important. BYD annonce une nouvelle batterie capable de dépasser les 1000 km avec une seule recharge. Le constructeur chinois BYD poursuit son…

Amazon Prime Video : voici les nouveaux films et séries en mars 2026

Amazon a révélé la liste des films et séries qui rejoignent le catalogue de son service de streaming en mars 2026. Et comme tous les mois, nous vous faisons un…

Elon Musk relance ses grandes promesses et affirme que Tesla créera l’AGI

Elon Musk a fait une nouvelle déclaration ambitieuse sur l’intelligence artificielle. Le patron de Tesla affirme que son entreprise pourrait participer à la création de l’AGI, une IA capable d’égaler…

IA

Cette fonction bien pratique des Pixel devrait bientôt arriver sur d’autres smartphones Android

La fonction Camera Coach des Pixel, qui permet d’obtenir de l’aide pour capturer des photos de meilleure qualité, devrait être imitée par d’autres marques Android. L’été dernier, Google lançait la…

Bon plan Poco F8 Pro : pour moins de 450 €, ce smartphone équipé d’un Snapdragon 8 Elite offre la puissance d’un flagship

Le Poco F8 Pro a tout d’un flagship killer. Ce smartphone équipé d’un processeur haut de gamme est en promotion à moins de 450 €. C’est une occasion parfaite pour…

Apple annonce le MacBook Neo, son nouveau PC portable à petit prix

Pour compléter son offre de laptops, constituée jusqu’ici des MacBook Air et Pro, Apple lance un nouveau modèle Neo, moins cher et qui va à l’essentiel. Comme on l’attendait, Apple…

PC

Ce concept de Motorola ressemble au Humane AI Pin, mais n’en est pas un (ouf !)

À l’occasion du Mobile World Congress, Motorola a dévoilé un drôle d’accessoire connecté qui se porte. Il n’a pas encore de nom commercial, puisqu’il s’agit d’un prototype. S’appuyant sur le…