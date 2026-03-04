Chrome va recevoir des mises à jour beaucoup plus souvent, voici pourquoi c’est une bonne nouvelle

Google a annoncé un petit bousculement dans son planning de mise à jour pour Chrome. Désormais, le navigateur web passera à une nouvelle version toutes les deux semaines, contre quatre semaines jusqu'à maintenant. Un changement qui devrait être très bénéfique pour les utilisateurs.

chrome android
Crédits : 123RF

Si vous n'arriviez déjà pas à suivre le rythme très soutenu des mises à jour de Chrome, les choses vont devenir encore plus compliquées pour vous. Depuis 2021, Google s'impose de déployer une nouvelle version de son navigateur web toutes les 4 semaines, alors que la concurrence peinait déjà à en faire de même. Mais ce n'était visiblement pas assez pour la firme de Mountain View. Dans un billet de blog, celle-ci annonce que ce rythme va passer à deux semaines.

Ainsi, à partir du 8 septembre prochain et à l'occasion du déploiement de Chrome 153, il ne faudra plus attendre que deux semaines pour voir arriver la version 154 du navigateur, et ainsi de suite. Cela veut-il dire que Chrome va recevoir encore plus de fonctionnalités et encore plus souvent ? Pas exactement. En réalité, Google explique que ce nouveau planning va lui permettre de mieux répartir le lancement de nouvelles fonctionnalités, et ce, pour une raison simple.

Sur le même sujet — Chrome : cette nouvelle option sur Windows 11 est aussi pratique que catastrophique pour les performances de votre PC

Bientôt, Chrome recevra une mise à jour toutes les deux semaines

“Notre objectif est de garantir aux développeurs et aux utilisateurs un accès immédiat aux dernières améliorations en matière de performances, aux correctifs et aux nouvelles fonctionnalités”, écrit ainsi le géant américain. Concrètement, cela signifie que les mises à jour seront plus fréquentes, mais comporteront moins de nouveautés. Ce changement de paradigme permettra surtout à Google de repérer plus facilement les bugs venus se nicher dans la mesure, et donc de les corriger plus rapidement.

Notez qu'il est ici question des mises à jour majeures. Aussi, les correctifs de sécurité hebdomadaires continueront à être déployés toutes les semaines. Quant aux versions bêta, ces dernières seront disponibles 3 semaines avant leur déploiement auprès du grand public pour les utilisateurs enrollés dans le programme dédié. “Les dernières versions de Chrome seront déployées sur les Chromebooks après avoir été testées sur une plateforme dédiée”, précise enfin Google.


