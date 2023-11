Super prix pour ce pack Xbox Series X + Assassin’s Creed Mirage + COD MW3 !

Un pack contenant la Xbox Series X et deux jeux vidéo récents est proposé en promotion sur le site de la Fnac. Pendant une offre à durée limitée, l'ensemble bénéficie en effet de près de 140 euros de réduction.

Voici un bon plan qui risque de faire plaisir aux gamers ! Jusqu'au dimanche 19 novembre 2023, la Fnac permet à ses clients de faire des économies sur un pack comprenant la console Xbox Series X et deux jeux vidéo sortis récemment.

Durant près de deux semaines, le pack Xbox Series X + Assassin's Creed Mirage + Call Of Duty Modern Warfare III est vendu au prix de 509,99 euros au lieu de 639,98 euros. La réduction de près de 140 euros se fait en ajoutant le pack Xbox + AC Mirage et le jeu COD WM3 (au format dématérialisé) au panier.

Pour rappel, la Xbox Series X est sortie en même temps que la Xbox Series S. La console next-gen de Microsoft est compatible avec la technologie 8K HDR, ce qui permet de jouer dans les meilleures conditions grâce à la mise à l'échelle (4320p). L'appareil dispose aussi d'un espace de stockage de 1 To en SSD pour des chargements rapides et des reprises de jeux instantanées, d'un lecteur Blu-Ray 4K UHD et d'une mémoire vive de 16 Go de RAM. Pour la connectique, on retrouve essentiellement un port HDMI out, deux ports USB-A (3.2), un port Ethernet, un port d'alimentation et un port de carte mémoire.

De leur côté, Assassin's Creed Mirage et Call Of Duty Modern Warfare III sont deux jeux vidéo sortis respectivement en octobre et en novembre 2023. Le premier jeu cité donne la possibilité aux joueurs d'incarner Basim, un habile voleur à la tire aux visions cauchemardesques, en quête de réponses et de justice. Quant à COD WM3, il s'agit de la suite directe de Call of Duty: Modern Warfare II où le capitaine Price et la Task Force 141 affrontent la menace ultime. L'ultranationaliste criminel de guerre Vladimir Makarov étend son emprise sur le monde, obligeant la Task Force 141 à se battre comme jamais auparavant.