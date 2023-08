Call of Duty Modern Warfare 3 : le roi des FPS dévoile sa date de sortie en vidéo

Chose promise, chose due. Activision vient de révéler ce jeudi 17 août 2023 la première bande-annonce officielle de Call of Duty Modern Warfare 3. Au programme, une nouvelle campagne solo, des modes multijoueur inédits et le retour tant attendu du Zombies. Le rendez-vous est pris le 10 novembre 2023.

Ce jeudi 16 août 2023, Activision a dévoilé comme promis la première bande-annonce officielle de Call of Duty Modern Warfare 3, le prochain opus de sa poule aux oeufs d'or. Pour cette édition 2023, Infinity Ward cède sa place au studio Sledgehammer Games, qui aura la lourde tâche de faire oublier Call of Duty Vanguard, l'un des épisodes les moins appréciés de la franchise.

Comme le révèle cette bande-annonce explosive, il s'agit d'une suite directe de MW2. De fait, on retrouvera le capitaine Price et la Task Force 141 aux prises avec un nouvel ennemi. En vérité, pas tellement, puisque le grand méchant de cet opus est bien connu des fans : l'ultranationaliste Makarov. Avec cet épisode, le studio a visiblement décidé de renouveler un tant soi peu la formule de la campagne.

Campagne solo remaniée, hommage en multi et le retour du Zombies

En effet, la liberté d'action semble être au centre de l'expérience. Les joueurs pourront opter pour différentes approches dans les “Missions de combat ouvertes”. Il sera d'ailleurs possible de varier ses équipements en fonction de la stratégie adoptée. Côté multijoueur, on sait déjà que le titre proposera au lancement pas moins de 16 cartes. Néanmoins, les joueurs risquent d'avoir un air de déjà-vu, puisqu'elles proviennent toutes de Modern Warfare 2, sorti en 2009. Pour l'occasion, ces cartes ont été modernisées. Les joueurs pourront donc s'affronter sur des cartes iconiques comme HighRise, Quarry, Scrapyard, Terminal ou Favela.

Le mode Guerre fera également son grand retour. Ce mode, intégré pour la première fois en 2017 dans Call of Duty WWII, fait la part belle aux combats à grande échelle. Semblable au mode Ruée de Battlefield, il invite les joueurs à défendre/attaquer des objectifs en comptant sur l'appui de véhicules, mais aussi des frappes d'artillerie, etc. Un mode tactique qui demande de la coopération.

Enfin et c'est plutôt une bonne surprise, le mode Zombies sera également de la partie sur ce COD MW3. Pour fêter le come-back de ce mode populaire, Sledgehammer Games promet la plus grande carte jamais créée pour le mode Zombies d'un Call of Duty. Pour rappel, Call of Duty : Modern Warfare 3 est attendu le 10 novembre 2023 sur PS5, Xbox Series X/S, PC mais aussi Xbox One et PS4. L'épisode 100% next-gen, ce n'est pas pour tout de suite malheureusement.