Grosse promo sur le pack PS5 + Call of Duty Modern Warfare 3 juste avant le Black Friday

Pas besoin d'attendre le Black Friday si vous recherchez le deal parfait pour acheter une PS5, encore moins si vous attendiez impatiemment le nouveau Call of Duty : Modern Warfare 3. Amazon et la Fnac proposent une réduction de 120 € sur un pack associant les deux produits.

Call of Duty : Modern Warfare 3 est l'un des jeux les plus attendus de cette fin d'année, et notamment par les amateurs de la célèbre franchise d'Activision. Pour son lancement le 10 novembre 2023, Sony propose un pack inédit qui associe la PS5 standard au vingtième jeu de la série Call of Duty. L'ensemble est disponible au prix de 499 €. C'est moins que le tarif de la console seule qui coûte désormais 550 € depuis plus d'un an.

C'est l'offre Black Friday à ne pas manquer si vous attendiez les promos de novembre pour acheter la PS5. Il est peu probable qu'on assiste à une meilleure offre d'ici le 24 novembre ou même avant Noël. Etant donné que les stocks sont limités sur ce pack, nous vous recommandons de ne pas trainer les pas.

Pack PS5 + Call of Duty Modern Warfare 3 : une réduction de 20%

La réduction proposée sur ce pack est de 120 € sachant que la PS5 avec Call of Duty : Modern Warfare 3 coûtent 620 € en temps normal. Cela correspond à une réduction d'environ 20%. Notez qu'il s'agit ici de la version dématérialisée du jeu qui est une suite directe de Modern Warfare II sorti en 2022. C'est donc le troisième opus du reboot de la trilogie Modern Warfare.

Vous y retrouverez le capitaine Price et la Task Force 141 qui seront aux prises avec le redoutable Vladimir Makarov que l'on retrouve ici. Le grand méchant de Modern Warfare 3 est un personnage familier pour ceux qui ont connu la trilogie originelle. La nouvelle Campagne de Call of Duty vous réserve des combats ouverts et intenses au travers de différentes missions cinématiques qui offrent davantage de choix au joueur.