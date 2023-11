La Fnac brade sa carte Fnac+ avant le prochain Black Friday

L'édition 2023 du Black Friday approche à grands pas et l'enseigne de la Fnac a pris la décision de baisser le prix de sa carte de fidélité. Pendant une durée de trois semaines, la carte Fnac+ peut être obtenue à moins de 5 euros seulement.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En vue du prochain Black Friday, l'enseigne de la Fnac a décidé de brader sa carte Fnac+. Jusqu'au lundi 27 novembre 2023, la carte Fnac+ est vendue au prix de 4,99 euros au lieu de 14,99 euros ; soit une remise immédiate de 10 euros par rapport au tarif habituel. Avec cet achat, cela vous permet d'être abonné pendant une durée d'un an.

Au terme de la période promotionnelle de 12 mois, l'abonnement peut être reconduit automatiquement, par période d’un an, au tarif alors en vigueur auprès de la Fnac (sauf résiliation). Enfin, l'offre est valable pour tous les nouveaux adhérents, pour tous les adhérents Fnac en cours de validité ou les clients Fnac+ en période de renouvellement.

À propos des avantages de la carte Fnac+, on notera notamment la livraison express gratuite sur des milliers de produits sur fnac.com et darty.com (hors livres, billetterie, marketplace), des offres et de remises exclusives pour les adhérents, un accès privilégié à la culture, des euros cumulés valables chez Fnac & Darty ou bien encore des remises toute l'année chez plus de 90 partenaires.