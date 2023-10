Il ne faudra pas perdre une seule minute pour profiter de ce bon plan Cdiscount ! Pendant quelques heures, les membres CDAV peuvent obtenir la manette PS5 DualSense à seulement 48,99 euros.

En ce jeudi 12 octobre 2023, jusqu'à 22 heures précises, Cdiscount permet à ses membres titulaires d'un abonnement Cdiscount à volonté (ou CDAV) de bénéficier de 30% de réduction sur l'achat de la manette PS5 DualSense.

Ainsi, grâce au coupon HH30CD lié à la remise de 30%, l'accessoire de Sony passe de 69,99 euros à 48,99 euros. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris blanc de la manette et le service CDAV est un abonnement annuel de 29 euros qui peut être testé gratuitement pendant une durée de 6 jours. En plus, la livraison du produit est gratuite à domicile.

Pour rappel, la DualSense dédiée à la console PS5 est une manette sans fil qui embarque un microphone, une sortie casque, un haut-parleur, la détection de mouvement 6 axes, un port USB-C, le retour haptique, la technologie Create pour la production et du partage du contenu vidéoludique avec les autres joueurs, des gâchettes adaptatives pour une expérience immersive et une batterie rechargeable intégrée. Enfin, la manette mesure 16 x 6,6 x 10,9 cm, affiche un poids de 280 grammes et est compatible avec PC grâce à une connexion filaire en USB.