Super Mario Bros., le film : les storyboards ont fuité et révèlent les personnages coupés au montage (vidéo)

Super Mario Galaxy, le film battait déjà des records d’audience le lendemain de sa sortie. Mais c’est actuellement le premier opus qui se retrouve sous le feu des projecteurs : des storyboards de scènes coupées révèlent que Nintendo avait initialement prévu plus d’invités au mariage de Peach et Bowser. Voici les personnages qui n’ont pas passé l’épreuve du montage final – la suppression de l’un d’eux étant particulièrement surprenante.

super mario film

Super Mario Galaxy, le film est sorti dans les salles sombres le 1er avril dernier. Et malgré les critiques désastreuses, le second opus des aventures du plombier italien au cinéma bat déjà des records d’audience. Avec 34 millions de dollars déjà engrangés au 2 avril, il faisait un bien meilleur démarrage que son prédécesseur – qui était déjà un véritable succès au box-office.

Pourtant, c’est Super Mario Bros., le film qui fait de nouveau parler de lui, trois ans après sa sortie. Si le second opus laissait entrevoir, pourquoi pas, la formation d’un Nintendo Cinematic Universe avec la présence des Pikmin ou encore de Fox McCloud en plus des têtes d’affiche, cette idée aurait pu germer dans l’esprit de Big N dès le premier film Super Mario. Des storyboards récemment découverts révèlent en effet que la firme nippone avait initialement prévu d’y inclure davantage de caméos.

Des scènes coupées de Super Mario Bros., le film ont fuité sur le web et révèlent les caméos supprimés

Ces storyboards concernent notamment la séquence du mariage entre Peach et Bowser. Par exemple, celle-ci comprend une scène dans laquelle la princesse et Toad feignent de se disputer afin de tendre un piège au futur marié. L’un des storyboards révèle des dialogues coupés lors de la version finale. Par exemple, dans une version précédente, Toad lançait « On dirait qu’elle a jeté un froid », après qu’il a remis discrètement la Fleur de Glace à Peach et qu’elle a gelé l’antagoniste.

Ces scènes coupées mettent en lumière les personnages qui auraient pu se retrouver parmi les invités – mais qui n’ont pas survécu à la version finale. Parmi eux figurent Whomp King, ou encore le trio Wart, Mouser et Birdo – qui a finalement connu son heure de gloire avec le second opus.

Mais ce n’est pas tout : un personnage issu de l’emblématique Paper Mario: The Thousand-Year Door sur GameCube a également été coupé au montage. Il s’agit d’une chimère mi-homme, mi-aigle, champion de catch en papier 3D et antagoniste de ce classique : Rawk Hawk. Super Mario Bros., le film étant sorti en 2023, la suppression de Rawk Hawk intrigue puisque le remake de Paper Mario est sorti sur Switch l’année d’après.

On ignore pourquoi ces personnages ont été abandonnés, alors que d’autres comme King Bob-omb et King Boo ont été conservés. Quoi qu’il en soit, vous pouvez retrouver ces scènes coupées dans la vidéo de GameXplain ci-dessous.

Ne tardez pas trop pour la visionner. Il ne serait pas étonnant que Nintendo, qui a la réputation d’être extrêmement procédurier, soit déjà en train de livrer une bataille juridique pour faire supprimer ces images. Le site IGN indique que celles publiées sur Reddit ont rapidement été supprimées.

Peut-être Rawk Hawk accédera-t-il aux salles sombres avec un troisième opus – étant donné le succès des deux premiers films et les scènes post-génériques de Super Mario Galaxy, le film, il y a fort à parier que Nintendo planche déjà sur le suivant.


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