L’iPhone, nouveau roi du zoom ? Apple intégrerait un nouveau téléobjectif de 200 MP

Apple plancherait sur l'intégration d'un nouveau téléobjectif de 200 MP sur un futur iPhone. Ce capteur serait aussi particulièrement large.

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Crédit : Phonandroid

Apple ne participe pas à la course aux mégapixels que se livrent les marques Android depuis quelques années. Ses iPhone sont souvent moins dotés que ses concurrents chez Samsung, Xiaomi ou Oppo, préférant se concentrer sur d'autres éléments, comme le traitement logiciel, pour se se démarquer. Mais la firme californienne pourrait bientôt succomber à la tentation et équiper de futurs appareils avec un capteur chargé en pixels.

D'après le leaker Digital Chat Station, qui tient son information de la chaîne d'approvisionnement, Apple évaluerait sérieusement la possibilité d'ajouter un téléobjectif de 200 MP à un prochain iPhone. Les capteurs de 200 MP ne sont pas rares chez les constructeurs Android, mais ceux-ci les réservent généralement à leur optique grand-angle, la principale. Certains modèles premium embarquent deux capteurs de 200 MP, le grand-angle et le téléobjectif, mais voir seulement le téléobjectif à 200 MP est assez inhabituel.

Pas de téléobjectif de 200 MP avant l'iPhone 20 ?

Quel serait l'intérêt d'un téléobjectif de 200 MP ? Apple pourrait appliquer une fusion de pixels plus poussée, ce qui aurait l'avantage de produire des clichés plus lumineux. Mais l'équilibre est toujours délicat à trouver, car un nombre plus élevé de pixels se traduit forcément par une réduction de la taille des photosites, ce qui peut gêner la capture de la lumière de manière plus naturelle. Une définition aussi élevée peut aussi permettre de recadrer l'image pour simuler diverses distances focales, et ainsi offrir des niveaux de zoom différents sans perdre trop de détails.

La source explique que Samsung est bien positionné pour fournir ce capteur à Apple, mais que Sony n'a pas dit son dernier mot. D'ailleurs, le fabricant nippon a présenté un nouveau capteur photo de 200 MP en novembre dernier. Il a la particularité de mesurer 1/1,12 pouce, ce qui est très grand, surtout pour un téléobjectif. De quoi laisser passer plus aisément la lumière, mais Apple devrait adapter le design de l'iPhone pour incorporer un tel composant.

Digital Chat Station évoque une adoption de ce téléobjectif 200 MP pour 2028, soit pour l'iPhone 20 Pro, l'iPhone de base étant toujours dépourvu de téléobjectif. Cette année, la grande nouveauté de l'iPhone 18 Pro serait une ouverture variable.


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