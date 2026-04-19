Un VPN qui ne ralentit pas votre connexion ? Voici comment Proton VPN y parvient

Dans l’univers concurrentiel des VPN, la vitesse est un critère décisif. Elle repose en partie sur un paramètre souvent sous-estimé : le nombre et la répartition géographique des serveurs. Proton VPN l’a bien compris et mise sur un réseau étendu et performant pour offrir une expérience fluide.

Vitesse VPN

Le fournisseur suisse vient de franchir un nouveau cap : 19 836 serveurs répartis dans 145 pays. C’est l'un des parcs les plus étendus du marché. Ce genre de chiffre peut sembler anecdotique à première vue, mais en pratique, il fait toute la différence entre un VPN qu'on oublie d'activer parce qu'il ralentit tout, et un VPN qu'on laisse tourner en permanence sans y penser.

Proton VPN : des serveurs au plus près des utilisateurs

La latence d’un VPN dépend avant tout de la distance physique entre l’utilisateur et le serveur auquel il se connecte. Avec 145 pays couverts, Proton VPN propose des serveurs dans des régions souvent délaissées par la concurrence, notamment certains pays d’Amérique du Sud, d’Asie du Sud-Est, et même d’Afrique.

Résultat : où que vous soyez, vous trouverez un serveur à proximité. Cela évite à vos données de parcourir inutilement de longues distances,  ce qui améliore la latence. La navigation et les jeux deviennent plus réactifs, le streaming et les visioconférences restent fluides et les téléchargements sont plus confortables. Mais la taille du réseau ne fait pas tout : encore faut-il qu’il soit bien réparti.

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Une distribution équilibrée de la charge serveur

L’avantage d’avoir un nombre important de serveurs est de pouvoir répartir la charge au niveau des grands points de connexion afin d'absorber les pics de trafic. Prenons l'exemple de New York, Londres ou de Tokyo qui sont des emplacements très prisés. Un VPN qui dispose de 3 000 serveurs au total pourrait n’en proposer qu’une dizaine, voire moins, dans ces grandes villes.

Aux heures de forte affluence, ces serveurs risquent de saturer très rapidement, provoquant une chute de débit pour tout le monde. Avec un parc de serveurs aussi étendu, Proton VPN peut concentrer des centaines de serveurs dans des localisations stratégiques. Le fournisseur propose par exemple près de 6 000 serveurs rien qu’aux États-Unis, dont plusieurs dizaines à New York, Los Angeles ou encore Miami.

Les algorithmes répartissent les utilisateurs en temps réel sur les serveurs. Ainsi, même aux heures de pointe, vous bénéficiez d'une bande passante confortable.

Serveurs 10 Gbps, VPN Accelerator : des technologies qui boostent les performances

Proton VPN ne se contente pas d’une infrastructure de grande taille : il propose des technologies qui poussent les performances à leur maximum.

L’un des piliers de cette approche repose sur des serveurs équipés de cartes réseau 10 Gbps, capables d'encaisser d'importants volumes de trafic sans voir leurs performances s'effondrer. Cette capacité est indispensable à une époque où le streaming en 4K, le jeu en ligne ou encore les téléchargements volumineux monopolisent toujours plus de bande passante.

À cela s’ajoute la technologie VPN Accelerator, développée en interne par Proton VPN. Le fournisseur revendique un boost de performances allant jusqu’à 400% sur les serveurs longue distance. Concrètement, cette technologie permet d’optimiser le traitement des paquets et de contourner certaines limitations du protocole TCP afin d'accélérer le routage des données.

Enfin, l’utilisation de protocoles modernes comme WireGuard vient compléter cet ensemble en offrant un excellent compromis entre rapidité et sécurité.

Au final, Proton VPN ne se contente pas d’aligner les serveurs. Il transforme cette puissance en bénéfice concret pour les utilisateurs en offrant une connexion plus rapide et plus stable au quotidien.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Proton VPN.


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