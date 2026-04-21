Pragmata devient encore plus beau sur PS5 Pro avec la dernière mise à jour

Une récente mise à jour de Pragmata rend le jeu compatible avec la technologie PSSR 2 sur PS5 Pro, permettant d'améliorer encore la qualité des graphismes.

Pragmata

Pragmata est l'une des sensations vidéoludiques du moment et devient encore meilleur sur PS5 Pro. “Une mise à jour pour Pragmata est disponible dès maintenant sur PS5 Pro, qui ajoute un support officiel pour le PSSR amélioré (PlayStation Spectral Super Resolution)”, annonce en effet Capcom, qui promet une “qualité visuelle améliorée” pour son titre. Il suffit de télécharger et d'installer la version 1.210 du jeu sur sa console pour en bénéficier.

L'éditeur explique que le support du PSSR 2 permet notamment d'améliorer la netteté de l'image et la stabilité visuelle dans les scènes intenses. Nous ne sommes pas surpris que Pragmata soit si vite compatible avec cette technologie : Resident Evil Requiem était le premier jeu à prendre en charge le PSSR 2. Les deux productions sont des projets du même Capcom.

Pragmata est compatible avec le PSSR 2 sur PS5 Pro

Même sans le PSSR 2, le jeu est un modèle d'optimisation et tournait déjà très bien. Dans notre test de Pragmata, nous estimons qu'il est “extrêmement solide techniquement sur PS5, pour ne pas dire irréprochable”. Le RE Engine fait une nouvelle fois des merveilles. Nous le considérons “très satisfaisant également sur Switch 2 en docké”, c'est pour dire.

De leur côté, les experts de Digital Foundry ont été impressionnés par les performances de Pragmata sur PS5 Pro. La console parvient à afficher 60 FPS stables en calculant l'image en 864p natif, puis en appliquant la mise à l'échelle en 4K grâce au PSSR. Si vous jouez sur moniteur, il était aussi déjà possible d'atteindre les 80-100 FPS en définition 1440p. Avec le PSSR 2, les résultats s'annoncent encore plus bluffants.

Rappelons que le PSSR 2 n'affecte pas directement la qualité des graphismes d'un jeu. Mais il permet de booster ses performances, et donc de donner l'opportunité aux développeurs de pousser les potards graphiques plus loin tout en conservant les fameuses 60 images par seconde plébiscitées par les joueurs.

Si vous jouez plutôt à Pragmata sur PC, n'oubliez pas d'installer le pilote GeForce Game Ready 596.21 de Nvidia pour une meilleure optimisation sur votre système.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Vivo dégaine un smartphone à moins de 9 mm d’épaisseur avec une batterie qui défie toute concurrence

Les smartphones à batterie géante ne sont plus réservés aux modèles haut de gamme. Vivo s’apprête à dégainer un modèle abordable aux ambitions inédites. Sa fiche technique surprend autant par…

Google Wallet : cette nouveauté risque de vous faire complètement oublier l’application de votre compagnie aérienne

Google Wallet gagne une nouvelle fonctionnalité bien pratique. Grâce à elle, la firme de Mountain View rend son portefeuille numérique plus indispensable que jamais lorsque vous voyagez – au point…

Zendure dévoile les SolarFlow Mix, unne nouvelle génération de batterie pour un stockage résidentiel surpuissant

On ne présente plus Zendure, l’entreprise internationale qui fait figure de pionnier des systèmes de stockage d’énergie domestique. Après le SolarFlow 2400 AC+ testé ici, voici une toute nouvelle famille…

Elden Ring : le film ne sera pas une simple adaptation du jeu, ces photos du tournage font référence à des éléments précis du lore

Voilà quelques jours que le tournage du film Elden Ring a débuté, entraînant une ribambelle de fuites. On y retrouve évidemment des personnages et lieux bien connus du jeu, mais…

Claude Mythos : l’IA la plus dangereuse d’Anthropic utilisée par les mauvaises personnes

Alors qu’Anthropic commence à distribuer son modèle d’IA Claude Mythos à une sélection d’entreprises, Bloomberg dévoile qu’un groupe non autorisé y a eu accès. Ce dernier affirme s’en servir depuis…

IA

Il fabrique de la mémoire RAM dans son abri de jardin et ça fonctionne, la preuve en vidéo

Un youtubeur s’est lancé le pari fou de fabriquer de la RAM chez lui, comme on cultiverait des légumes. Et étonnement, le résultat est là. Le vidéaste explique le processus…

L’ampoule LED connectée Tapo multicolore est à moitié prix, et à 6,85€, il faut absolument en profiter !

Vous souhaitez connecter vos éclairages afin de les commander à distance ? Amazon propose actuellement l’ampoule connectée Tapo à prix cassé. Normalement en vente à 12,90€, elle est affichée à…

Ce trou noir qui dévore son étoile propulse des jets aussi puissants que 10 000 soleils

Les trous noirs stellaires livrent encore leurs secrets. Des astronomes viennent de mesurer pour la première fois la puissance des jets d’un trou noir cannibale, et le résultat est vertigineux….

OneDrive va gagner plusieurs fonctionnalités, presque toutes liées à l’IA

Microsoft annonce les changements à venir dans OneDrive, son système de stockage en ligne. Espérons que vous n’avez rien contre l’IA, parce qu’elle sous-tend une grande majorité des nouveautés dévoilées….

Les entreprises responsables de la crise de la RAM n’utilisent même pas le matériel qu’elles achètent, selon cette étude

C’est un phénomène désormais largement documenté, la crise de la RAM est en grande partie causée par les entreprises du secteur de l’IA, qui achètent massivement des GPU et de…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.