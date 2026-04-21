Pragmata devient encore plus beau sur PS5 Pro avec la dernière mise à jour

Une récente mise à jour de Pragmata rend le jeu compatible avec la technologie PSSR 2 sur PS5 Pro, permettant d'améliorer encore la qualité des graphismes.

Pragmata est l'une des sensations vidéoludiques du moment et devient encore meilleur sur PS5 Pro. “Une mise à jour pour Pragmata est disponible dès maintenant sur PS5 Pro, qui ajoute un support officiel pour le PSSR amélioré (PlayStation Spectral Super Resolution)”, annonce en effet Capcom, qui promet une “qualité visuelle améliorée” pour son titre. Il suffit de télécharger et d'installer la version 1.210 du jeu sur sa console pour en bénéficier.

L'éditeur explique que le support du PSSR 2 permet notamment d'améliorer la netteté de l'image et la stabilité visuelle dans les scènes intenses. Nous ne sommes pas surpris que Pragmata soit si vite compatible avec cette technologie : Resident Evil Requiem était le premier jeu à prendre en charge le PSSR 2. Les deux productions sont des projets du même Capcom.

Pragmata est compatible avec le PSSR 2 sur PS5 Pro

Même sans le PSSR 2, le jeu est un modèle d'optimisation et tournait déjà très bien. Dans notre test de Pragmata, nous estimons qu'il est “extrêmement solide techniquement sur PS5, pour ne pas dire irréprochable”. Le RE Engine fait une nouvelle fois des merveilles. Nous le considérons “très satisfaisant également sur Switch 2 en docké”, c'est pour dire.

De leur côté, les experts de Digital Foundry ont été impressionnés par les performances de Pragmata sur PS5 Pro. La console parvient à afficher 60 FPS stables en calculant l'image en 864p natif, puis en appliquant la mise à l'échelle en 4K grâce au PSSR. Si vous jouez sur moniteur, il était aussi déjà possible d'atteindre les 80-100 FPS en définition 1440p. Avec le PSSR 2, les résultats s'annoncent encore plus bluffants.

Rappelons que le PSSR 2 n'affecte pas directement la qualité des graphismes d'un jeu. Mais il permet de booster ses performances, et donc de donner l'opportunité aux développeurs de pousser les potards graphiques plus loin tout en conservant les fameuses 60 images par seconde plébiscitées par les joueurs.

Si vous jouez plutôt à Pragmata sur PC, n'oubliez pas d'installer le pilote GeForce Game Ready 596.21 de Nvidia pour une meilleure optimisation sur votre système.