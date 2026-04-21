Microsoft : une pluie de nouveautés attend Outlook et Teams ce printemps

Microsoft réserve plusieurs changements majeurs à deux de ses logiciels phares, Outlook et Teams. Ces nouveautés servent un même but : permettre aux utilisateurs de gagner du temps et en efficacité. On fait le point sur ces fonctionnalités inédites attendues d’ici peu.

Choisir un ordinateur fonctionnant sous Windows, c’est aussi, parfois, utiliser les logiciels maison de Microsoft préinstallés. Parmi eux figurent Teams, l’application unifiée pour la collaboration de la firme de Redmond, mais également Outlook, son agrégateur de messagerie.

Afin de les imposer dans un paysage concurrentiel, Microsoft tente de les rendre indispensables en y intégrant des fonctions inédites. Outlook a, par exemple, gagné une option inédite pour son utilisation hors ligne et une recherche de contacts quasi-instantanée. Et le géant de la tech ne compte pas se reposer sur ses lauriers : Outlook et Teams devraient recevoir plusieurs nouveautés d’ici la fin du printemps selon la feuille de route de Microsoft 365.

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Microsoft Teams et Outlook devraient bientôt devenir encore plus pratiques

Outlook : Copilot à l’honneur, mais pas uniquement

Commençons par les nouveautés prévues pour Outlook. Plusieurs améliorations sont attendues pour mai prochain, dont deux concernent le format .ics. D’abord, les événements de calendrier pourront être enregistrés sous ce format dans la nouvelle version du logiciel ; ensuite, les fichiers .ics pourront être prévisualisés lors de leur importation. Enfin, sur iOS, l’utilisateur pourra directement accéder à Copilot depuis la prévisualisation.

À partir de juin, les utilisateurs devraient être capables de basculer d’un compte compatible Copilot à l’autre directement depuis le volet latéral du calendrier. Aussi, ils pourront choisir de « suivre » une réunion après l’avoir déclinée : cette option rappellera à l’organisateur de l’enregistrer.

Puis, dès juillet, Outlook devrait commencer à afficher des résumés générés par Copilot dans les résultats de recherche. Si l’utilisateur clique sur l’un d’eux, il pourra également approfondir la recherche en ouvrant une conversation avec l’IA.

Teams : barre d’outils personnalisable, Mode efficacité et bien d’autres nouveautés prévues

Passons maintenant au lot d’options inédites dont devrait bientôt être pourvu Teams, selon nos confrères de Neowin. La première nouveauté est la refonte de la barre d’outils qui devient personnalisable pour plus de flexibilité et de praticité : l’utilisateur pourra ainsi (dés)épingler et réordonner les commandes selon ses besoins. Le bouton pour quitter une réunion va être déplacé à son extrémité droite afin d’éviter les clics accidentels.

Autre nouveauté notable : l’intégration d’un Mode Efficacité dédié à l’amélioration des performances globales et de la réactivité. Bouton manuel ou activation automatique ? On l’ignore encore. Le mois de juin devrait aussi apporter des salles supportant jusqu’à 1 000 participants, la possibilité de signaler des utilisateurs externes et la désactivation par défaut du filtre de vulgarité pour les sous-titres générés en temps réel afin de répondre aux exigences de l’UE.

Notons toutefois que ces dates ne sont données qu’à titre indicatif, même si la feuille de route de Microsoft 365 comporte ces mises à jour : la firme de Redmond peut toujours repousser leur déploiement, voire l’annuler.