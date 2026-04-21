Samsung déçoit encore : le Galaxy Z Flip 8 conserverait ce vieil élément du Galaxy Z Flip 4

La puissance de charge est l'un des grands points faibles des Galaxy Z Flip de Samsung. Et ce ne serait pas le nouveau modèle qui viendrait corriger ce défaut.

Pionnier sur le marché des smartphones à écran pliable, Samsung voit la concurrence lui voler la vedette ces dernières années. Le constructeur sud-coréen a par exemple été contraint de revoir le design de ses appareils pour les rendre plus fins, eux qui étaient devenus les plus épais parmi les grandes marques. Un autre point sur lequel Samsung a du mal à briller est la capacité de la batterie, et surtout la puissance de charge. Et il semble que le Galaxy Z Flip 8, dont la sortie est prévue cet été, n'apporte pas d'amélioration en la matière.

“Il est confirmé que l'appareil est compatible avec la même charge de 25 W”, nous apprend le prolifique leaker yeux1122. Le Galaxy Z Flip 8 ne devrait donc pas être plus rapide à recharger que le Galaxy Z Flip 7. En fait, Samsung n'a pas amélioré la vitesse de charge de ses smartphones pliables au format clapet depuis le Galaxy Z Flip 4 lancé en 2022.

Le Galaxy Z Flip 8 a le même traitement que le Galaxy S26 pour la recharge

La source fait savoir que la capacité de la batterie ne va pas non plus évoluer. On reste donc à 4 300 mAh, comme sur le Z Flip 7, qui avait lui progressé par rapport au Z Flip 6. À titre de comparaison, le Motorola Razr 60 Ultra que nous avons testé l'année dernière est équipé d'une batterie d'une capacité de 4700 mAh et dispose d'une recharge filaire jusqu'à 68 W. Un autre concurrent sur ce segment, le Honor Magic V Flip 2, fait encore mieux : il embarque une batterie en silicium-carbone avec une capacité de 5 500 mAh pour une charge filaire atteignant une puissance de 80 W. Voir le Galaxy Z Flip 8 une nouvelle fois stagner à cet égard est d'autant plus décevant que les autres marques prouvent qu'il est possible de viser bien plus haut.

Samsung est à la traîne en ce qui concerne la capacité des batteries et la vitesse de charge. Des smartphones milieu de gamme de constructeurs chinois font souvent mieux que ses appareils haut de gamme, en témoigne le Galaxy S26 toujours bloqué à 25 W également.